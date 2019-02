Női kézi NB I - Kiváló csapatmunka, magabiztos mosonmagyaróvári győzelem - fotók

Eu-Fire Mosonmagyaróvár-Eszterházy SC 29-17 (15-7)

Az újoncok csatájában a hazai csapat kezdett jobban, amely már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést. Az Eszterházy csak egyszer vezetett a találkozón, még 1-0-ánal. Az óvári védekezés Horváth Bernadett és Sara Vukcevic vezetésével remekül zárt, elől pedig Kovacsicz Mónika és Tilinger Tamara nyújtott extrát. Bognár Róbert csapata a játék minden elemében felülkerekedett ellenfelén. Az egri csapatból csak Buzsáki Nikolett nyújtott extrát, de ez kevés volt. A szünetben 15-7-re vezetett az MKC.A folytatásban sem változott a játék képe. A Mosonmagyaróvár tovább növelte előnyét. A cserék jól szálltak be a mérkőzésbe, így a 45. percben már tíz volt közte (22-12). Az utolsó negyed óra Herczeg Liliről szólt, aki parádésan mutatkozott be hazai közönség előtt. A junior válogatott kapus több bravúrt is bemutatott, és bizonyította, jó döntés volt leigazolni. A mérkőzés legjobbjának Tilinger Tamarát választottak, aki az elismerésért kapott serleget Herczeg Lilinek adta. Az óváriak csapatkapitánya ezzel a gesztussal még nagyobbat nőtt a szurkolók szemében. Az Eu-Fire Mosonmagyaróvár végül a sok jó teljesítménynek köszönhetően könnyedén, 29-17-re legyőzte az Egert, és a megszerzett két pontnak köszönhetően újabb nagy lépést tett a bentmaradás felé. Ráadásul az MKC zsinórban a harmadik hazai mérkőzést nyerte meg.Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 1100 nézőJv.: Nagy F., Túróczy J.Gubiková – KOVACSICZ 5 (1), Kopecz 3, VUKCEVIC, TILINGER 7 (2), Szarková 2, Hajtai 1. Csere: HERCZEG, Dányi (kapusok), HORVÁTH B. 1, Farkas 1 (1), Bízik B., Bardi, Hudák 2, BÍZIK R. 5, Katona 2. Vezetőedző: Bognár RóbertGyőrffy – SÁRI 8 (6), Bocsi 1, Hanczvikkel, Kobela, Brettner 2, BUZSÁKI 6. Csere: Leiner (kapus), Juhász, Bernát, Petrovics, Sallai, Iván, Pados, Sepsi, Borbély. Vezetőedző: Debre ViktorKiállítások: 4 perc, ill., 10 percHétméteresek: 6/4, ill., 7/6„Tartottam ettől a mérkőzéstől, hiszen mi voltunk az esélyesek. A csapat ma ismét felnőtt a feladathoz. Nagyszerűen védekeztünk, és fel tudtuk pörgetni a játékot. Mindenki hozzátette a magáét a győzelemhez. Eddig mindig egy góllal sikerült behúznunk a hazai győzelmeinket, örülök, hogy ma korán eldöntöttük a két pont sorsát. Herczeg Lilire is büszke vagyok, aki parádésan mutatkozott be hazai pályán."„A jobb csapat győzött. A Mosonmagyaróvár a játék minden elemében felülmúlt minket. Nem tudtunk mit kezdeni a hazaiak kemény, nyitott védekezésével, így pedig nem volt esélyünk. Megyünk tovább a saját utunkon, próbáljuk kiélvezni az NB I-es közeget és azt, hogy hétről-hétre kiváló ellenfelekkel játszhatunk."

Korábban írtuk:

A Lajta-parti csapat hazai pályán a sereghajtó Egert fogadja a női kézilabda NB I-ben. Bognár Róberték a legutóbbi két hazai mérkőzésüket megnyerték a Dunaújváros és a Kisvárda ellen, és ezt a sorozatot mindenképpen szeretnék folytatni."Nagyon komolyan vesszük az Eger elleni mérkőzést – kezdte Bognár Róbert, az Eu-Fire Mosonmagyaróvár vezetőedzője. Nem akarunk abba a hibába esni, hogy lebecsüljük őket. Anno a Békéscsaba ezt megtette, és hazai pályán ki is kapott az Eszterházytól. Mindenkit intek attól, hogy azt higgye, ez egy könnyed gálamérkőzés lesz. Erről szó sincs. Ráadásul ezen a találkozón mi vagyunk az esélyesek, ilyen is ritkán fordult elő eddig a bajnokságban. Ezt tudni kell kezelni. Készülünk arra, hogy az egriek hosszú támadásokat fognak vezetni. Ez az egyik legfontosabb eleme a játékuknak. Nekünk türelmesen és feszesen kell védekeznünk."Az MKC óriási lépést tehet a bennmaradás felé, ha legyőzi az Egert. Az őszi találkozón az óváriak 28-22-re nyerték az újoncok csatáját. A pénteki mérkőzésen várhatóan már a szlovák válogatott kapus, Lucia Gubiková is a csapat rendelkezésére állhat."Lucia egy hónapot hagyott ki, de a héten már ő is edzett. Várhatóan három kapussal fogunk nekivágni az Eger elleni mérkőzésnek. Az ETO és az FTC ellen Dányi Bernadett és a NEKA-tól szerződtetett Herczeg Lili is megmutatatta, hogy képes jó teljesítményre. Nem fogunk rájuk nyomást tenni, hiszen még nagyon fiatalok, az a fontos, hogy fokozatosan fejlődjenek. Ha a védekezésünk rendben lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy ők is hozzáteszik a magukét a csapat játékához" – mondta Bognár Róbert.Az MKC-Eger mérkőzést pénteken 18 óra 30 perckor rendezik az UFM Arénában.