Női kézi NB I - Kiélezett küzdelem után kapott ki a Mosonmagyaróvár a Dunaújvárostól

22. forduló

Dunaújváros, Városi Sportcsarnok, 700 néző.

Április 20., szombat, 18.00 óra.

Játékvezetők: Fekete Tamás - Tóth Dávid



Dunaújvárosi KKA:

CSAPÓ K. - GROSCH 4, Szekerczés 6 (1), Molnár B., Sirián, Ferenczy F. 2, Kazai 2

Csere: Vártok (kapus), SZALAI B. 7, Nick V. 1, Jovovic, Monori, Dombi, Cifra A., Mihály P., Bouti

Vezetőedző: György László



Eu-Fire Mosonmagyaróvár:

Herczeg L. - Kovacsicz 4, Hudák E., TILINGER 7 (3), Horváth B., Szarková 4, HAJTAI

Csere: Dányi (kapus), Kopecz 1, Bízik R. 4, Katona, Bardi, Bízik B., Farkas V., Tóth M., Domokos

Vezetőedző: Bognár Róbert



Hétméteres: DKKA 1 / 1 MKC 5 / 3

Kiállítás: DKKA 2 perc MKC 8 perc



Jól kezdte az MKC a dunaújvárosi találkozót és így az első negyedórát követően 8-5 arányban vezetett. Ezt elsősorban a fegyelmezett védekezésnek és Simona Szarková valamint Tilinger Tamara gólerős játékának köszönhette a mosonmagyaróvári gárda.



A DKKA elég görcsösen és idegesen kézilabdázott és ezért György László hamar ki is kérte az első idejét. Az első harminc perc második felében viszont már jobban játszottak a hazaiak, akiknél a junior válogatott kapus, Csapó Kyra és a három gólt szerző, Szalai Babett volt ekkor a nyerő ember. Kazai Anita átemelésével, egy gólos előnyt is szereztek a félidő végére, a szünet előtt kicsit megtorpant MKC ellen.



Az első játékrészben tehát két ellentétes szakaszt láthattunk, ami így értelemszerűen semmit sem döntött el. A folytatásban is rendkívül szoros volt a mérkőzés, amelyben óriási volt a küzdelem és elég sok a vitatható játékvezető ítélet. Az MKC sokat játszott ember hátrányban és ez ezen a kevés gólos, kiélezett találkozón, ez döntőnek bizonyult a mérkőzés utolsó negyede előtt.



Sajnos két gólos hazai előnynél ziccert, majd hétméterest is hibázott a csapatunk és így nem sikerült felzárkózni az 50. percben. A dunaújvárosi csapat pedig háromra növelte az előnyét és ezt az utolsó percek rohanásában meg is tudta őrizni. Ezzel pedig egy nagyon küzdelmes és harcos találkozón, visszavágott az UFM Arénában elszenvedett vereségért.



Bognár Róbert az Eu-Fire Mosonmagyaróvár vezetőedzőjének értékelése:



"Gratulálunk a dunaújvárosi csapatnak a győzelemhez, amelyet egy kemény, férfias küzdelem után értek el. Tulajdonképpen végig partnerek voltunk, de volt egy olyan pár percünk, amikor egyenlíthettünk volna, de azt az esélyt elhibáztuk.



Így hiába játszottunk egy jó mérkőzést, a hibáink miatt nem tudtunk győzni. Viszont az eredménytől függetlenül, én büszke vagyok a csapatra, mert méltó partnere volt a nagy hagyományokkal rendelkező DKKA gárdájának."



György László a Dunaújvárosi KKA vezetőedzőjének értékelése:



"Nagy küzdelem jellemezte ezt a találkozót, amelyen mindkét csapat elsősorban a védekezésre összpontosított. A héten sokat gyakoroltuk a nyitott védekezés elleni játékot, de még így is elég sokat hibáztunk. Mégis talán kevesebbet, mint a vendég csapat és ezért sikerült megnyernünk ezt a találkozót.



Nagyon boldogok is vagyunk ezért, mert egy erős mosonmagyaróvári csapat volt az ellenfelünk, amelynek sok sikert kívánunk a továbbiakban."