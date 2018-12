Női kézi Eb - Tomori Zsuzsanna a helyszínen szurkol a magyar válogatottnak

Tomori Zsuzsanna. Fotó: MTI

Magyarország-Hollandia

2018.12.01. (szombat) 15:00 (M4 Sport)

– A csapat első két meccsét tekintem meg élőben – mondta a Borsnak Tomori , aki ugyan már felépült hosszan tartó súlyos térdsérüléséből, de az orvosok nem engedték szerepelni a tornán, mondván, túl megerőltető lenne még számára a sorozatterhelés. – Sajnos ezt is nehéz volt leszervezni, mert a munka zajlik tovább Győrben is. Persze nagyon örülök, hogy ott lehetek, és a jelenlétemmel egy kis erőt adhatok a lányoknak!A 31 éves kiválóság szerint nehéz várakozásokról beszélni úgy, hogy rengeteg hiányzó van az együttesben, de reális cél lehet a csoportból való továbbjutás, ha ez megvan, akkor teher nélkül léphetnek pályára a lányok a középdöntőben.– Természetesen jó lenne, ha segíthetnék, de ezen már nem lehet változtatni. Az a legerősebb csapat, akik most a válogatottat alkotják. Szívvel-lélekkel küzdve képesnek érzem őket egy jó eredmény elérésére – fogalmazott az átlövő. – Kapusainkra, Kiss Évára és Bíró Blankára főszerep vár a meccseken. A csapatkapitány, Kovacsics Anikó és Háfra Noémi vezér lehet, de bízom benne, hogy Lakatos Rita újoncként is meglepheti az ellenfeleket - nyilatkozta a lapnak.