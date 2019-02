Női kézi BL - Győzött az Audi ETO Bukarestben, megnyerte a csoportját

A két csapat tizedik egymás elleni mérkőzésén egy vereség és egy döntetlen mellett a nyolcadik magyar siker született.Eredmény, női Bajnokok Ligája, középdöntő, 4. forduló, 2. csoport:A Győr gólszerzői: Groot 8, Kristiansen, Oftedal 4-4, Knedlikova, Tomori 3-3, Hansen, Pintea 2-2, Görbicz 1A vendégek közül a norvég Nora Mörk és a francia Amandine Leynaud térd-, a brazil Eduarda Amorim boka-, Fodor Csenge pedig vállsérülés miatt hiányzott. A románok kulcsemberei közül Cristina Neagu és a norvég Amanda Kurtovic térd-, a montenegrói Majda Mehmedovic vakbélműtét után gyógyul, és a svéd Sabina Jacobsen sem játszhatott.A győriek a 11. percben vezettek először, de mivel támadásban és védekezésben sem voltak kellően hatékonyak, eleinte nem tudták megőrizni az előnyüket. A bukarestiek a 21. percben két góllal jobban álltak, de Kari Aalvik Grimsbö kapus javuló teljesítménye, illetve az ETO egyre jobb védekezése miatt a szünetig többször már nem találtak be, a Győr pedig Tomori Zsuzsanna és Nycke Groot vezérletével egy 6-0-s sorozattal használta ki mindezt.A hazaiak horvát kapusa, Jelena Grubisic a második félidő elején is remekül védett, csapattársai jól védekeztek, a címvédő viszont két alkalommal sem tudott élni az emberelőnnyel. Több mint 11 percig nem szerzett akciógólt a Győr, a CSM egy 5-0-s szériával egyenlített, de Groot és Veronica Kristiansen jóvoltából átlendültek a holtponton a vendégek.A meccs végén előbb 25-21-re elléptek a győriek, majd két gólt faragott a hátrányából a román csapat, ám az ETO támadásban és védekezésben is magabiztosabb volt, így újabb sikerével biztosította, hogy a 2. csoport további eredményeitől függetlenül az első helyről jut a negyeddöntőbe. A házigazdák legeredményesebb játékosa a montenegrói jobbszélső Jovanka Radicevic volt hat találattal. A mostani idényben továbbra is veretlen Győr jövő szombaton a Ferencvárost fogadja a BL középdöntőjében.