Női kézi - Több, mint jó volt: nagyon szoros mérkőzést játszott az MKC és a Rosztov Don

Egy remek felkészülési mérkőzést játszottunk, ahol talán még egy kicsit jobban is teljesítettünk, mint amire a legszebb reményeinkben gondoltunk. Viszont azt is figyelembe kell vennünk, hogy mi most előrébb tartunk a felkészülésben a rosztovi csapatnál és ez érződött is a játékon. Náluk kiváló képességű kézilabdázókat láttunk, a mi oldalunkon pedig egy nagyon jó szellemű csapat kézilabdázott. A hajrában volt néhány elszalasztott lehetőségünk, amit sajnálok, de az ilyen mérkőzésekért érdemes dolgozni, mert visszaigazolást adnak az elvégzett munkánkról.

Tudtuk, hogy egy nagyon harcos csapat lesz az ellenfelünk, de az MKC a játék minőségében is kiváló ellenfél volt. Ezzel a teljesítménnyel semmi gondja nem lenne az orosz bajnokságban, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a magyar élvonal a világon a legerősebb. Mi csak két hete dolgozunk és ma megpróbálkoztunk egy nyitott védekezéssel, ami nem igazán működött. Fantasztikus volt az atmoszféra a csarnokban és nagyon örülök annak, hogy látom a fejlődést a volt csapatomnál. Nagyon jól éreztük itt magunkat és egy rendkívül hasznos felkészülési mérkőzést játszottunk.

Mosonmagyaróvár, női kézilabda felkészülési mérkőzés, 900 nézőUFM Aréna, 2019 július 30. kedd, 18.30 óraV: Kalmár K. – Horváth M.Mosonmagyaróvári KC:Dányi – Katona 2 (1), Popa 1, Tilinger 6 (1), Horváth B. 4 Hudák, Hajtai 2Ferenczi, Fritz (kapus), De Souza 5 (1), Domokos, Bardi 1, Kellermann 2, Szalai Zs. 1, Lázár, ParóczaiEdző: Bognár RóbertRosztov Don:Szedojkina – Managarova 2, Vjahirjeva 4, Tazsenova, Szeny 4 (2), Abbingh 3, Kozsokar 2Mehgyijeva (kapus), Szudakova 3, Bobrovnyikova, Makajeva 2, Kalinyicsenko,Nyikitina, Kuznyecova 3, Behnke, Borscsenko 1Edző: Ambros MartinHétméteres: 5 / 3 illetve 3 / 2, kiállítások: 8 perc illetve 6 percA mosonmagyaróvári közönség udvarias tapssal köszöntötték a világhírű orosz kézilabda csapatot és külön szeretettel Ambros Martint. A Rosztov Don egy edzőmérkőzést már lejátszott a bő egy hetes ausztriai edzőtáborozása során és azon „kivégezték" a cseh Poruba gárdáját. A csapatukból most olyan sztárok hiányoztak, mint a sérült Petrova, a junior EB után még pihenő Maszlova és a pán-amerikai játékokon szereplő Rodrigues., de még így is maradt egy csapatra való kézilabdázójuk akit ma be sem tudtak nevezni a mérkőzésre.Az MKC azonban minden megilletődöttség nélkül kezdte a mérkőzést és ezzel alaposan meg is lepte az orosz BL döntőst. Két, sőt három góllal is vezetett az MKC a tulajdonképpen csak lerohanások után gólt dobó oroszok ellen. A mosonmagyaróvári csapatban bemutatkozott az irányító Kellermann Dóra és feltétlenül meg kell említeni, hogy Dányi Bernadett, néhány bravúros védéssel alaposan elbizonytalanította a vendégjátékosokat. A huszadik percben tudott egyenlíteni a Rosztov Don, de utána ismét De Souza és Horváth Bernadett villant, akik már mindketten három gólnál jártak. Az utolsó öt percben többet cseréltek az edzők és így ismét kiegyenlített az orosz csapat. Az utolsó gólt azonban az MKC szerezte és így stílszerűen, Kellermann góljával egy gólos előnyt szerzett harminc perc után.Ambros Martin aligha ebben a szünetben beszélt a legkedvesebben a csapatával, mert egy elég harapós Rosztov Don jött ki a második félidőre. A nagyon fegyelmezetten védekező MKC azonban remekül használta ki a gólszerzési lehetőségeit is 13 – 10 – re növelte az előnyét. Anna Szeny triplázott, de egyedül ő sem bírt a nagybetűs mosonmagyaróvári csapattal, amely a mérkőzés következő negyedében is tartani tudta a két – három gólos előnyét. Pedig a rosztovi csapatba, a most igazolt több világversenyt megjárt, sokszoros német válogatott Behnke állt be, akivel szemben a nálunk a még ifjúsági korú Lázár Jázmin védekezett.A mérkőzés 48. percében Ambros Martin időt kért és ezután rendkívül felgyorsult a Rosztov Don csapata. Két gólra fel is zárkóztak, de Ferenczi Annamária bravúros védésekkel megakadályozta, hogy kiegyenlítsenek, Tilinger Tamara góljaival pedig az egy gólos előnyt is tartani tudta az MKC. Érezhető volt, hogy már teljes fordulatszámon pörög az orosz gárda és az egyik legnagyobb sztár Anna Vjahirjeva az utolsó percekben meg is fordította az eredményt.Az MKC legnagyobb dicsérete az, hogy a találkozót nagyon keservesen tudta megnyerni a Rosztov Don. A hajrában néhány sorsdöntő pillanatban hibáztak a mosonmagyaróvári játékosok, sőt most az időntúli hetest sem sikerült értékesíteni. Így egyetlen góllal kapott ki a világ egyik legjobb női kézilabda csapatától az MKC, amely hatvan percen keresztül játszott teljesen nyílt mérkőzést a Rosztov Donnal.