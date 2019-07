Női junior kézilabda Eb Győrben - Magabiztos sikerrel kezdtek a magyarok - fotók

élőben követhető az ide kattintva található stream-eken. A győri junior EB valamennyi mérkőzése

A csoportok

A csoport: Franciaország, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia. B csoport: Németország, Dánia, Hollandia, Horvátország. C csoport: Magyarország, Spanyolország, Montenegró, Ausztria. D csoport: Norvégia, Románia, Svédország, Portugália.

A magyar válogatott 27-18-ra legyőzte Montenegró csapatát a Győrben zajló női junior kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének első fordulójában, csütörtökön. A házigazda magyarok legeredményesebb játékosa Albek Anna, Schatzl Natalie és Tóth Nikolett volt egyaránt négy góllal. Golovin Vlagyimir szövetségi edző csapata pénteken Ausztriával, vasárnap pedig Spanyolországgal találkozik, ugyancsak az Audi Arénában, 18.30-tól. A négyes csoportból az első két helyezett jut a középdöntőbe. Eredmény, 1. forduló, C csoport: Magyarország-Montenegró 27-18 (15-7)A házigazda magyarok az Audi-arénában és a Magvassy-csarnokban rendezendő torna C csoportjában csütörtökön Montenegróval, pénteken Ausztriával, vasárnap pedig Spanyolországgal mérkőznek. Mindegyik meccs 18.30 órakor kezdődik. A középdöntőbe az első két helyezett jut.Golovin Vlagyimir szövetségi edző csapata az elmúlt három hétben hét nemzetközi barátságos meccset játszott, és mindegyiket magabiztosan megnyerte. A tavaly nyári debreceni világbajnokságon aranyérmes csapat tagjai közül a korosztályváltás miatt csupán a balátlövő Kácsor Gréta vehet részt a győri kontinenstornán. Az egyaránt húzóembernek számító Varga Emőke és Afentáler Sára térdsérülés miatt nem szerepelhet az Európa-bajnokságon.Az érmekért a magyarokon kívül várhatóan Németország, Oroszország, Hollandia és Norvégia lesz majd versenyben.Az európai szövetség 1996-ban rendezte meg először a női junior EB-t. A magyar válogatott 2002-ben, 2009-ben és 2013-ban is ezüstérmes lett.