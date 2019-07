Női junior kézilabda Eb Győrben - Az oroszok legyőzésével döntős a magyar válogatott - fotók

Eredmény, elődöntő:

A magyar válogatott 29-27-re legyőzte Oroszország csapatát pénteken a Győrben zajló női junior kézilabda Európa-bajnokság elődöntőjében.A két csapat legutóbb május közepén találkozott egymással, akkor a magyarok 38-23-ra győztek, és ezúttal is remekül kezdtek (5-1), sőt Herczeg Lili bravúros védéseire alapozva tovább növelték a különbséget a szünetig (19-12).A második félidőben nagyon sokat hibáztak a házigazdák, az első hét percben például egy gólt sem dobtak. Az oroszok előbb 20-19-re felzárkóztak, majd egyenlítettek, sőt az 53. percben a vezetést is átvették (24-23). A rendkívül szoros és izgalmas hajrában emberelőnybe kerültek a magyarok, és ezt kihasználva végül kicsikarták a győzelmet.A legeredményesebb magyar játékos Kácsor Gréta volt hat góllal. Golovin Vlagyimir szövetségi edző csapata a csoportkörben Ausztriát, Montenegrót és Spanyolországot, a középdöntőben pedig Norvégiát és Romániát győzte le, vagyis továbbra is százszázalékos a tornán.A döntőt vasárnap 17.30-tól rendezik az Audi Arénában.Később: Hollandia-Norvégia 20.30A vasárnapi program: a 3. helyért 15.00 döntő 17.30