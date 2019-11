Női kézi BL: Sävehof – Győri Audi ETO – online közvetítés, 13.30

A győriek már péntek hajnalban elindultak Svédországba, ahol a győri drukkereket több mint száz kint élő magyar is segíti majd a szurkolásban.

Az Audi-ETO női csapata szombaton 13.30 órakor a svéd Sävehof otthonában lép pályára. A női Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulója előtt az már eldőlt, hogy a címvédő zöld-fehérek a csoport első helyén jutnak a középdöntőbe, a hátralévő két mérkőzés tétje, hogy a maximális nyolc pontot viszi-e magával a győri gárda.

A papírforma mindenesetre ezt ígéri, mert a svédek, majd pedig jövő héten a cseh Banik Most ellen is Danyi Gábor tanítványai számítanak toronymagas esélyesnek.

Ugyanakkor éppen a legutóbbi, Krim elleni találkozó mutatta meg, hogy ha nem megfelelő a koncentráltság, akkor bizony megnehezíthetik Oftedalék dolgát az ellenfelek.

„Szerencsére a mosonmagyaróváriak ellen már sokkal jobban ment a csapat, így most abban bízom, hogy ezt az arcunkat mutatjuk majd Svédországban. Továbbra is az az egyik legfontosabb az esetünkben, hogy végig megfelelő legyen a koncentráció, csak ebben az esetben tudjuk érvényesíteni a papírformát. Amit a hétközi bajnoki kapcsán még fontos megemlíteni, hogy Görbicz Anita egy félidőt már tudott játszani és Amanda Kurtovic is közel negyedórát a pályán töltött. Ez nagyon fontos, különösen utóbbi esetében, ugyanis norvég átlövőnk majdnem egy teljes évet kihagyott” – fogalmazott Danyi Gábor vezetőedző, aki így továbbra is Veronika Kristiansenre és Kari Grimsbőre nem számíthat.

A győriek már péntek hajnalban elindultak Svédországba, ahol a győri drukkereket több mint száz kint élő magyar is segíti majd a szurkolásban.