NFL - Mahomes a legértékesebb játékos

Patrick Mahomest, a Kansas City Chiefs másodéves irányítóját választották az alapszakasz legértékesebb játékosának (MVP) a profi amerikaifutball-ligában (NFL). A 23 éves irányító az MVP-díj mellett a liga legjobb támadójátékosának járó elismerést is bezsebelte a szombat esti gálán. Mahomes az alapszakaszban 5097 yardot és 50 touchdownt passzolt, csapatával az Amerikai Főcsoport döntőéig jutott, ahol hosszabbítást követően búcsúzott a New England Patriots ellen. Az irányító az ötven szavazatból 41-et gyűjtött be, így magabiztosan előzte meg a New Orleans Saints irányítóját, Drew Breest, aki negyedszer lett második a voksoláson úgy, hogy még soha nem kapta meg az MVP-címet.



Az év védőjátékosa egymás után másodszor a Super Bowl-szereplő Los Angeles Rams védőfalembere, Aaron Donald lett, az év támadóújoncának járó díjat a New York Giants futója, Saquon Barkley vehette át, míg az év újonc védője az Indianapolis Colts játékosa, Darius Leonard lett. Az év edzője címet a Chicago Bearst rájátszásba juttató Matt Nagy kapta meg, míg az év visszatérője az Indianapolis Colts irányítója, Andrew Luck lett. A NFL nagydöntője, a Super Bowl közép-eurőpai idő szerint hétfőn 0.30-kor kezdődik a New England Patriots és a Los Angeles Rams között.



(leadkép forrása: sportingnews.com)