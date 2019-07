Nemzetközi porondra lép a pécsi férfi kosárlabdacsapat

A következő idényben története során először elindul az Európa Kupában a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapata.



Az erről szóló keddi sajtótájékoztatón Páva Zsolt polgármester azt mondta, a PVSK kosárlabda-szakosztályának egyik legfrissebb sikere a férfi NB I-ben szerzett bronzérem, amely után a centenáriumát ünneplő PVSK kosárlabdázói méltán léphetnek nemzetközi porondra.



"Az elmúlt egy évtizedben a pécsi önkormányzat ahol tudta, segítette az egyesület munkáját. Bár a július végi sorsolásig nem tudhatjuk, hogy milyen kiadásai lesznek a nemzetközi szereplésnek, az önkormányzat kész a már meglévő támogatásokon felül extra forrásokkal segíteni a pécsi fiatalokat a rangos sorozatban" - tette hozzá a polgármester.



Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott, az Európa Kupa nemcsak a PVSK sportolóinak nagy lehetőség, hanem sportdiplomáciai szempontból a város számára is jelentős előrelépés lehet.



"Játékosként és sportvezetőként is tudom, hogy milyen lehetőség megmérettetni egy nemzetközi versenyen. A PVSK-Veolia nemzetközi porondra lépése nemcsak a pécsi sport, hanem a város számára is fejlődő jövőképet vetít előre" - nyilatkozta a sportvezető. Hozzátette, mindent meg fognak tenni, hogy az odalátogató csapatok jól érezzék magukat, és a város jó hírét vigyék szerte Európában.



Az, hogy a pécsi kosarasok kikkel csapnak össze a sorozatban, a július 24-i, müncheni sorsoláson derül majd ki.



