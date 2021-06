Wimbledonban és az olimpián sem indul Nadal

„Úgy döntöttem, hogy nem veszek részt az idei wimbledoni bajnokságon és a tokiói olimpián” – írta Nadal a Twitteren.

A világranglistán harmadik, 35 éves Nadal múlt pénteken a Roland Garros elődöntőjében nagy csatában kikapott a szerb Novak Djokovictól. A spanyol teniszező Párizsban ezt megelőzően 13-szor diadalmaskodott, és 20-szoros Grand Slam-tornagyőztesnek vallhatja magát. Wimbledonban 2008-ban és 2010-ben nyert.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision

