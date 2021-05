Westbrook megdöntötte Robertson rekordját (videó)

A hétfői játéknapon a Washington Wizards játékosa az Atlanta Hawks vendégeként 125-124-re elvesztett találkozón 28 ponttal, 13 lepattanóval és 21 gólpasszal zárt. A 32 éves olimpiai és világbajnok – akit 2017-ben az NBA-szezon legjobbjává választottak – két napja állította be a legendás Robertson 1974-ben felállított csúcsát. A rangsor harmadik helyén Magic Johnson áll 138 tripla duplával.

A bejelentés pillanata meccs közben:

Russell Westbrook stands alone 👏

Here's the moment they announced his triple-double record in the arena. pic.twitter.com/5MolSnlRsb

