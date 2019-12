Vereséget szenvedtek a nagyágyúk (videó)

Előbbi Philadelphia 76ers otthonában szenvedett vereséget, míg utóbbi a Los Angeles Clippers elleni városi rangadón maradt alul.

A kaliforniai rangadó legjobbja az előző idény döntőjének legértékesebb játékosa (MVP), a Torontót végső sikerre vezető Kawhi Leonard volt 35 ponttal és 12 lepattanóval.

Kawhi Leonard fuels the @LAClippers comeback victory vs. LAL with 35 PTS (5 3PM), 12 REB, 5 AST! #NBAXmas #ClipperNation pic.twitter.com/og1GSTQuDO

— NBA (@NBA) December 26, 2019