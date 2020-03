Tévez góljával lett bajnok a Boca Juniors (videó)

A Buenos Aires-i klub az utolsó játéknap előtt egypontos hátránnyal második helyen állt ősi riválisa, a River Plate mögött a tabellán, de mivel utóbbi csak döntetlent játszott az Atlético Tucumánnal, előbbi örülhetett az aranyéremnek.

A 76-szoros válogatott, 36 éves Carlos Tévez a 72. percben szerezte a bajnoki címet jelentő találatot.

CARLOS TEVEZ SCORED THIS TO HELP BOCA JUNIORS BECOME CHAMPIONS 🔥 #BOCACAMPEON pic.twitter.com/TziJ7yC4EQ

