Schiavone legyőzte a rákot

A tavaly visszavonult, 39 éves ex-játékos a közösségi oldalán tudatta, azért nem jelentkezett 7-8 hónapig, mert daganatos betegséget diagnosztizáltak nála.

„Ez volt a legnehezebb csatám, és nagy örömömre megnyertem. Most újra akcióba lendülök” – jelentette be a kemoterápián is áteső Francesca Schiavone, aki pályafutása legjobbjaként 2011-ben a negyedik volt a világranglistán, az olasz válogatottal pedig háromszor nyerte meg a Fed Kupát.

A nyolc tornagyőzelemmel rendelkező teniszező nevéhez fűződik minden idők leghosszabb női Grand Slam-mérkőzése: a 2011-es Australian Open negyedik fordulójában 4 óra 44 perc alatt győzte le az orosz Szvetlana Kuznyecovát 6:4, 1:6, 16:14-re.

Forrás: MTI