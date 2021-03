Rasovszky Kristóf ezüstérmes lett Dohában

Rasovszky Kristóf a második lett a nyíltvízi úszók szombaton rendezett dohai világkupaversenyén.

A 10 kilométeres viadalon – a Katarban kialakított 2000 méteres pályán öt kört kellett megtennie a mezőnynek –

A nőknél a brazilok klasszisa, Ana Marcela Cunha diadalmaskodott, legjobb magyarként Rohács Réka a kilencedik lett.

Ugyanezt a versenyt még tavaly is meg tudták rendezni Dohában, de a koronavírus-járvány miatt azóta egyetlen viadalon sem tudtak részt venni a nyíltvízi úszók. A mostani megméretésen 27 ország 99 versenyzője vett részt.

What a race!!! 🇫🇷 Marc-Antoine Olivier soared to the finish line, with 🇭🇺Kristof Rasovszky, leading contender from the start, in second place and 🇮🇹 Gregorio Paltrinieri in third.

✅ FULL RESULTS on our new website: https://t.co/KDkBYr8BrL#MSWS2021 #waterisourworld #FINA pic.twitter.com/Ryg8otP7Lq

— FINA (@fina1908) March 13, 2021