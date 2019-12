Pogba visszatérését most a betegség gátolja (videó)

Ole Gunnar Solskjaer vezetőedző közölte:

A világbajnok Pogba a 2019/20-as idényben

az Európa-liga csoportkörében egy összecsapáson sem játszott.

Azért kikerült egy videó, amely szerint Pogba minden súlyos betegség ellenére odatette magát az öccse esküvőjén:

Paul Pogba at his brother's wedding this weekend. 🕺🏿

He's missed Man Utd training every day since because of an illness. 😂 pic.twitter.com/Oqokz1jqAr

— Football Tweet (@Football__Tweet) December 17, 2019