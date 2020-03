Összefogtak a csapatok a Ferrari ellen

A csapatok – kivéve azt a kettőt, amely a Ferraritól kapja az erőforrásokat – „meglepetésüknek és megdöbbenésüknek” adtak hangot, miután a FIA a spanyolországi hivatalos tesztelés utolsó napján, múlt héten kiadott közleményében azt írta, hogy a műszaki vizsgálatok elvégzése után megegyezésre jutott a Ferrarival a maranellói gyár F1-es motorjáról.

A világbajnoki címvédő Mercedes, valamint a Red Bull, az Alpha Tauri, a Williams, a McLaren, a Renault és a Racing Point a szerdán kiadott közös közleményében azt írta, ez a helyzet elfogadhatatlan.

– olvasható a közleményben.

Az istállók azt írták, elkötelezettek az ügy teljes és részletes nyilvánosságra hozatala mellett, mert szerintük csak így biztosítható, hogy a sportágban szereplők mindegyike egyenlő és sportszerű bánásmódot kapjon.

A hét csapat mindezen túl jelezte, hogy fenntartja a jogorvoslathoz való jogát mind a FIA-nál, mind pedig az illetékes bíróságoknál.

A maranellói istálló tagadta ezeket a vádakat, bár autói nagyon jó köridőket futottak a 2019-es idényt megelőző teszteken, az egyenesekben pedig egész évben minden riválisnál gyorsabbak voltak. A FIA az év későbbi szakaszában új előírásokat fogalmazott meg az üzemanyag-áramlást mérő szenzorokról, ezután rosszabb lett a Ferrari teljesítménye, és az olaszok autói az idei teszteken is lassabbak voltak, mint a Mercedes.

