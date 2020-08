Nisikorinak másodjára is pozitív lett a vírustesztje

Egy héten belül másodszor is pozitív lett a koronavírustesztje a japán tenisz férfi éljátékosának, Nisikori Kejnek, akinek így kétségessé vált a szereplése az idei US Openen, az augusztus 31-én rajtoló Grand Slam-tornán.

Az elmúlt hétvégi vizsgálati eredmény nyomán már visszalépett a jövő héten kezdődő New York-i, eredetileg Cincinnatibe tervezett keménypályás viadaltól. A világranglista korábbi negyedik helyezettje – aki most a 31. helyen áll – vasárnap közölte, hogy két héttel a US Open rajtja előtt megfertőződött. A 30 éves játékos hozzátette, hogy enyhék a tünetei, és házi karanténba vonul Floridában. A megismételt és újfent pozitív teszteredmény ismeretében szombaton Nisikori azt mondta: még nem adta fel a reményt, hogy ott lehet az amerikai nyílt bajnokságon. Azt is tudatta, hogy az újabb vizsgálata a jövő hét elején lesz.

Az élteniszezők közül a címvédő spanyol Rafael Nadal és kanadai Bianca Andreescu mellett a nőknél a világelső Ashleigh Barty, a tavalyi US Openen elődöntős svájci Belinda Bencic, a 2019-ben ugyancsak a négy közé jutó ukrán Jelina Szvitolina, a világranglistán hetedik holland Kiki Bertens, valamint a 2004-ben bajnok orosz Szvetlana Kuznyecova is jelezte, hogy nem vesz részt az idei US Openen.