Murray: ha garantálni tudják a biztonságot, akkor térjünk vissza

Andy Murray azt mondta, a koronavírus-járvány miatt továbbra is aggódik, hogy New Yorkba kell utaznia a US Openre, de az előkészület során a fizikai felkészülés mellett a mentálisra is nagy hangsúlyt fektet.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Az egész világon az Egyesült Államokban regisztrálták a legtöbb fertőzöttet, az utóbbi héten naponta több mint 50 ezer esetet jelentettek. A New York-i Grand Slam-torna – jelen állás szerint – augusztus 31-én kezdődik, nézők nélkül. A szervezők célja, hogy létrehozzanak egy más sportágakban már alkalmazott úgynevezett „buborékot”, amely azt jelenti, hogy a résztvevőket és közreműködőket hermetikusan elzárják a külvilágtól, ezzel minimalizálva a fertőzésveszélyt. „Négy-öt hete még szkeptikusak voltunk a tornával kapcsolatban – mondta a volt világelső Murray, a US Open 2012-es győztese. ”De egy bizonyos ponton el kell kezdeni készülni és fejben tervezni. Ha nem rendeznék meg a versenyt, máshogy alakultak volna az edzéseim, a rehabilitációm, úgyhogy én mentálisan úgy készülök, hogy megrendezik.„ A háromszoros GS-győztes, kétszeres olimpiai bajnok skót játékos júniusban tért vissza a pályára egy jótékonysági meccsen azok után, hogy hét hónapot kihagyott sérülés miatt. ”Az egyik legfontosabb kérdés az utazás, amiatt aggódunk egy kicsit. És azt sem mondom, hogy mindenképpen rendezzék meg, de ha garantálni tudják a játékosok biztonságát, akkor szerintem jó lenne visszatérni a versenyzéshez„ – fogalmazott Andy Murray. Forrás: MTI