Müller „Mister Szuperkupának” nevezte Martínezt

A mérkőzés legjobbjának megválasztott Thomas Müller csapattársát, a győztes gólt szerző Javi Martínezt dicsérte azok után, hogy a Bayern München csütörtökön hosszabbításban 2-1-re legyőzte a Sevillát a Puskás Arénában labdarúgó Európai Szuperkupa-mérkőzésen.

„Nagyon boldogok vagyunk, hihetetlen, hogy nyertünk.

Fárasztó volt ez a 120 perc, a Sevilla kemény ellenfél. Harcoltunk és megmutattunk, hogy megvan bennünk a győztes mentalitás”

– mondta az európai szövetség honlapjának a támadó. Hozzátette, jár a köszönet Javi Martíneznek, aki az ő „Mister Szuperkupájuk”.

A Bayern kapitánya, a remekül teljesítő, több nagy bravúrt is bemutató Manuel Neuer kapus kijelentette, nagyon örült, amikor Hansi Flick vezetőedző becserélte Martínezt, mert tudta, spanyol csapattársa szabadrúgások után fejjel mennyire veszélyes.

„A Sevilla egy remekül felépített csapat nagyszerű edzővel, nem volt könnyű dolgunk. Összességében azonban azt gondolom, megérdemeltük a győzelmet, büszkének kell lennünk magunkra”

– fogalmazott a 34 éves hálóőr.

A győztes találatot szerző Javi Martínez – aki a 2013-as, Chelsea elleni Szuperkupa-találkozón a hosszabbítás utolsó perceiben egyenlített, csapata pedig utána megnyerte a tizenegyespárbajt – azt mondta, mindig az a célja, hogy százszázalékos teljesítményt nyújtson, ami most sikerült is neki.

„Akkor is mindig segíteni szeretném a csapatot, ha csak 10-15 percet kapok. Ma ez maximálisan sikerült a gólommal, nagyon boldog vagyok, hogy másodszor is elhódítottuk a trófeát”

– mondta a Bayern hőse.

Jesús Navas, a Sevilla csapatkapitánya szerint kiegyenlített mérkőzést játszottak, és nagyon sajnálja, hogy nem tudták kihasználni a lehetőségeiket.

„Kár, hogy így alakult. Keményen dolgoztunk, remek hozzáállással de ez nem a mi esténk volt. Ők vitték be a győztes ütést, amire mi képtelenek voltunk” – mondta a kapitány.

A nyáron az FC Barcelonától szerződtetett horvát Ivan Rakitic úgy fogalmazott: nagyon csalódottak az eredmény miatt, de tudomásul kell venniük, hogy ilyen a futball.

„Ma láttuk, Neuer milyen fontos játékosuk. Két hatalmas helyzetünk volt, de ő mindkétszer védeni tudott, aztán adtunk nekik egy buta szögletet, amiből betaláltak. Ettől függetlenül

büszkék lehetünk, mert felvettük a versenyt Európa legjobb csapatával, jól felkészültünk a szezonra”

– zárta Rakitic.

A bajorok idei negyedik trófeájukat szerezték, miután a Bajnokok Ligája-győzelem mellett megnyerték a német bajnokságot és a Német Kupát is. A Bayern 2013-ban öt serleggel zárta az évet, a most is elhódított elsőségek mellett akkor a klubvilágbajnokságon is diadalmaskodott. Legutóbb az FC Barcelona volt képes hasonló bravúrra 2015-ben.

Forrás: MTI

Borítókép: Martínez, Müller és Alaba öröme a győztes találatnál