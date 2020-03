Minden sporteseményt felfüggesztettek Olaszországban

Az Olasz Olimpiai Bizottság úgy határozott, hogy minden sporttevékenységet elhalaszt április 3-ig.

A koronavírus-járvány terjedése miatt hétfőn az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) április 3-ig minden sportesemény megrendezését felfüggesztette.

„Minden sporttevékenységet minden szinten felfüggesztünk április 3-ig” – olvasható a CONI közleményében, amely egyúttal arra kérte az olasz kormányt, hogy ezt foglalja határozatba.

A CONI azzal indokolta a döntést, hogy minden intézkedés és körülmény az egészség védelmét szolgálja, amely elsődleges prioritás mindenki számára.

A CONI emlékeztetett arra, hogy a klubok és a nemzeti válogatottak nemzetközi mérkőzései felett nem rendelkezhet, ezért ezeket nem érinti a mostani határozat. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján a Juventus jövő kedden az Olympique Lyont fogadja, míg az Európa-ligában csütörtökön a Getafe lesz az Internazionale vendége, egy héttel később pedig a Sevilla érkezik az AS Roma otthonába.

A helyi olimpiai bizottság azt követően hozta nyilvánosságra határozatát, hogy Rómában tanácskozott a sportági szövetségek vezetőivel. A közleményben végezetül azt kérte, hogy a sportágazatot mind profi, mind amatőr szinten vonják be a gazdasági támogatási tervbe, hogy ezzel enyhítsék a koronavírus-járvány terjedésének negatív hatásait.

Olaszországban már eddig is komolyan befolyásolta a sporteseményeket a járvány. Számos mérkőzés elmaradt a labdarúgó-bajnokságban, de amelyeket megrendeztek, azokat is zárt kapuk mögött. A kerékpársportban elhalasztották a tirrén-adriai körversenyt és a világ egyik legjelentősebb egynapos versenyét, a Milánó-Sanremót, az alpesi sízők Cortina d’Ampezzóba tervezett világkupa-döntőjét is törölték. Magyar vonatkozású halasztás, hogy a nőknél a győri csoportmérkőzést, míg a férfiaknál a firenzei negyeddöntőt halasztották el a vízilabda világligában.

Az új típusú koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az ismert fertőzöttek száma világszerte már meghaladja a 100 ezret. Európában éppen Olaszországban terjed a leginkább, ahol hétfő délutánig 7142 fertőzöttet regisztráltak, a halálos áldozatok száma pedig 366.

Forrás: MTI