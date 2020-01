Megérkezett az olimpiai ötkarika a japán fővárosba

Az ötkarika a tokiói öböl Odaiba Tengeri Park részén lesz kiállítva, ott, ahol a nyíltvízi úszóversenyeket, illetve a triatlonosok küzdelmeit is rendezik majd. Az installáció 32,6 méter széles és 15,3 méter magas.

The Olympic Rings have arrived in Odaiba ☺ pic.twitter.com/E9fZEq7gxH

IT'S FINALLY HERE!!!!

A jelkép hivatalos avatására jövő pénteken kerül sor, pontosan hat hónappal az olimpia július 24-i kezdete előtt. A játékok augusztus 9-én zárulnak majd a japán fővárosban.

Olympic symbol consisting of five interlocking rings is installed at Odaiba Marine Park on Tokyo's waterfront#Tokyo2020 #Olympicshttps://t.co/A4mUQWW9LI

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) January 17, 2020