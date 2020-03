Már a héten kijelölhetik az olimpia új időpontját

Hozzátette: a konzultáció során a tavaszi, illetve nyári lebonyolítás előnyeit és hátrányait is mérlegre teszik, s ezután hozzák meg a döntést.

A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy 2021-ben is nyáron rendezik majd az olimpiát, ahogy azt idén is tervezték. A tokiói játékok július 24-én, a paralimpia pedig augusztus 25-én rajtolt volna.

Tokyo Olympics organizers are eyeing next July as a start date for the postponed Games. #Tokyo2020 https://t.co/hvy4TijySQ

