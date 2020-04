Leclerc nyerte a második online nagydíjat

A versenyt a Melbourne-ben található

akik között ezúttal ott volt a 2009-es világbajnok brit Jenson Button, a mclarenes Lando Norris, a williamses George Russell, valamint Leclerc öccse, a Ferrari versenyzőakadémiáján nevelkedő Arthur is.

Ezen a hétvégén eredetileg a Vietnami Nagydíjra került volna sor, de a koronavírus-járvány miatt többek között azt a futamot is elhalasztották.

Mivel az ázsiai helyszín új állomásként most debütált volna, a 2019-es F1 szimulátor-programban ez a pálya még nem szerepel, így a mezőny az ausztráliai helyszínen „csapott össze”.

Leclerc mögött a Forma-2-es sorozat dán pilótája, Christian Lundgaard végzett másodikként, Russel harmadik, az ifjabbik Leclerc pedig negyedik lett.

– nyilatkozta telefonon Leclerc, aki a második rajtkockából indulva végül 10 másodperces előnnyel ért célba elsőként.

🏁 It's a WIN for @Charles_Leclerc at tonight's #VirtualGP!

What. A. Race! 💪

Here's your #VirtualGP podium 👇

🥇 @Charles_Leclerc

🥈 @lundgaardoff

🥉 @GeorgeRussell63

👏👏👏

👉 https://t.co/vI2s0X1gbA pic.twitter.com/p5d8NTNsuD

— Formula 1® Game (@Formula1game) April 5, 2020