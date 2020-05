Kiderült, melyik meccsel indul az NFL-szezon

Szeptember 10-én a bajnok Kansas City Chiefs a Houston Texanst fogadja a profi amerikaifutball-liga (NFL) 2020-as alapszakaszának nyitómérkőzésén.

Az NFL csütörtökön tette közé a programot, eszerint már az első fordulóban több rangadót is megrendeznek: a címvédő és a texasi gárda játszotta az előző szezonban az Amerikai Főcsoport egyik elődöntőjét, a Texans akkor már 24-0-ra vezetett a második negyedben, de a Chiefs végül lehengerlő játékkal 51-31-re diadalmaskodott.

A nyitóforduló párosításaiból kiemelkedik a Tampa Bay Buccaneers és a New Orleans Saints összecsapása. Ezen a mérkőzésen találkozik egymással a liga történetének két meghatározó irányítója: a floridaiaknál itt mutatkozik majd be a hatszoros Super Bowl-győztes Tom Brady, aki 20 év után hagyta el a New England Patriots csapatát, míg a New Orleansban Drew Brees irányít majd, aki az NFL örökranglistájának élén van a touchdown-passzok és yardok tekintetében.

