Kapta a gratulációkat rendesen a 100 gólos álomhatárt átlépő CR

A sorozat címvédője 2-0-ra nyert Solnában, a mérkőzésen Ronaldo előbb szabadrúgásból, majd akcióból is eredményes volt. A Juventus 35 éves sztárja ezzel mindössze

Ehhez 165 meccsre volt szüksége. A rekordot a már visszavonult iráni Ali Daei tartja, ő 149 meccsen 109 találatot szerzett.

Roni szabadrúgásgólja a svédek ellen:

🇵🇹 100 goals for Portugal.

Cristiano Ronaldo is the first man in history to score 100 goals for a European country in international football. pic.twitter.com/RzfQFU5RqE

