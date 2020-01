Jordan és Shaq és LeBron is barátját siratja

Két legfontosabb játékostársa, Michael Jordan és Shaquille O'Neal érzelmes szavakkal emlékezett a vasárnap tragikus körülmények között, helikopter-balesetben elhunyt legendás kosárlabdázóra.

„Nem lehet szavakkal kifejezni azt a fájdalmat, amit érzek. – közölte szóvivőjén keresztül Michael Jordan. – Szerettem Kobe-t, olyan volt számomra, mint egy testvér.”

Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) jelenleg 56 éves, ikonikus játékosa Bryant legnagyobb példaképe volt, ugyanazon a poszton játszott, mint ő.

Looks like clones but not they are Michael Jordan and Kobe Bryant much more than clones they where gods on the court "see you soon Black Mamba" #RIPMamba pic.twitter.com/OhwagS8ymr — Crypto Wizard ® 🚀🚀🚀 (@lecabrerar) January 26, 2020

„Gyakran beszéltünk egymással, nagyon fognak hiányozni ezek a beszélgetések.”

– mondta a hatszoros NBA-bajnok Jordan, aki 1991 és 1993, valamint 1996 és 1998 között a Chicago Bullsszal ért a csúcsra a bajnokságban, jelenleg pedig a Charlotte Hornets tulajdonosa.

Bryant a Los Angeles Lakersszel ötször lett az NBA legjobbja, az első három bajnoki címét Shaquille O’Neal oldalán szerezte. Bár a két sztár korábban nem igazán jött ki egymással, később rendezték a nézeteltéréseket. O’Neal a Twitteren fejezte ki együttérzését Bryant és 13 éves lánya, Gianna halála miatt.

„Szeretlek benneteket és hiányozni fogtok”

– írta.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

LeBron James zokogott a reptéren, miután megtudta, mi történt:

LBJ REACTS: Lebron James was seen crying and hugging teammates after the Lakers' team plane landed Sunday. James passed Kobe Bryant for third on the NBA's all-time points list last night.https://t.co/hTnvPBX2Uw pic.twitter.com/PcCECggxRq — KXAN News (@KXAN_News) January 27, 2020

A többek között Kobe Bryantet és lányát szállító helikopter Los Angeles közelében zuhant le vasárnap. A fedélzeten kilencen tartózkodtak, a pilóta és nyolc utas, a tragédiát senki sem élte túl.

Forrás: MTI

Borítókép: Bryant és Jordan 1997-ben a pályán. Kobe 19 évesen, a padról beállva szórt 33 pontot a Bullsnak, Jordan 36-tal zárt, a bikák 104-83-ra verték a Lakerst Chicagóban