Ismét a Dallas Cowboys lett a legértékesebb klub a világon

A pénteken nyilvánosságra hozott listát az NFL-klubok uralják.

A Cowboyst, amely 2016-ban a Real Madridot taszította le a képzeletbeli trónról, 5,5 milliárd dollárra értékelte a magazin, ez tízszázalékos értéknövekedés az előző évhez képest. A második helyen a New York Yankees baseballcsapata áll 5 milliárddal, míg a harmadik egy kosárlabdaklub, a NBA-ben szereplő New York Knicks lett 4,6 milliárddal.

a top 10-ben pedig három európai futballcsapat található: a Real Madrid (4,24 milliárd) a hatodik, a Barcelona (4,02) a nyolcadik, a Manchester United (3,81) a tizedik. Az NBA kilenc, az európai labdarúgás és a profi baseball-liga, az MLB egyaránt hét együttessel képviselteti magát a mezőnyben.

Az 50-es lista élmezőnye:

1. Dallas Cowboys (amerikaifutball) 5,5 milliárd dollár

2. New York Yankees (baseball) 5 milliárd dollár

3. New York Knicks (kosárlabda) 4,6 milliárd dollár

4. Los Angeles Lakers (kosárlabda) 4,4 milliárd dollár

5. Golden State Warriors (kosárlabda) 4,3 milliárd dollár

6. Real Madrid (labdarúgás) 4,24 milliárd dollár

7. New England Patriots (amerikaifutball) 4,1 milliárd dollár

8. FC Barcelona (labdarúgás) 4,02 milliárd dollár

9. New York Giants (amerikaifutball) 3,9 milliárd dollár

10. Manchester United (labdarúgás) 3,81 milliárd dollár