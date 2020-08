Bajnokok Ligája: a Lyon kiejtette a Manchester United csapatát

Az Olympique Lyon három góllal verte a Cityt szombat este.

A mérkőzés előtt mindenki a Manchester Cityt tartotta a favoritnak, ennek megfelelően az angol csapat már az első percekben nyomást helyezett ellenfelére, a harmadik percben a vezetést is megszerezhette volna – írja a Nemzeti Sport.

Raheem Sterling – akinek ez volt az 50. BL-szereplése – pazar labdát kapott, középre passzolt, Fernando Marcal becsúszva óriásit mentett. Az első negyedórában nem volt meglepetés a játék képét tekintve, a City tartotta a labdát, a Lyon kontrára rendezkedett be.

A 24. percben jött a hideg zuhany a City számára: hátul passzolgattak a lyoni védők, majd Aouar zseniálisan indította Ekambit, akinek a labdaátvétele is nagyszerű volt, Ederson ijedtében kirohant a kapujából, azzal viszont nem számolt, hogy Garcia még idejében odacsúszik. A spanyol védő el is rúgta a labdát, amely egyenesen Maxwel Cornet elé került, ő pedig higgadtan gurított 18 méterről az üres kapuba (0–1). Az eset után a VAR-nak is munkája akadt, hiszen Ekambi lesgyanús pozícióból indult, a visszajátszás azonban egyértelműen alátámasztotta, Kyle Walker beragadt. Ha ezt nem adta volna meg a holland Danny Makkelie, a Lyon biztosan az UEFA-hoz fordult volna…

A 23 éves játékosnak ez már a negyedik gólja volt a Manchester City ellen a Bajnokok Ligájában, erre csak Lionel Messi volt képes, amióta Pep Guardiola irányítja a „kékeket”.

Az első félidő vége felé az ébredezés jeleit mutatták az angolok. Sterling bolondot csinált két védőből a jobb oldalon, visszagurított Rodrinak, aki lövése gyengére sikerült. Már a hosszabbításban jártunk, amikor De Bruyne megvillant. Hihetetlenül pontosan tekert a kiugró Sterling elé, Cornet közbe tudott lépni, a francia együttes ezt is megúszta. Ekkor már teljesen beszorult saját térfelére a Lyon, viszont masszív védekezésének köszönhetően előnnyel vonulhatott a szünetre – olvasható a Nemzeti Sport összefoglalójában.

A fordulás után a Lyon szinte azonnal elkezdte húzni az időt. Guardiola sem nézhette ezt tétlenül, Fernandinhót Mahrez váltotta. Egyre nagyobb volt a nyomás a franciákon, ezt végül nem is bírták az egyébként remekül játszó védők – Sterling elküldte borért Deyanert, passzára Kevin De Bruyne érkezett, s kíméletlenül beverte a labdát a bal alsóba, Lopesnek esélye sem volt (1–1).

Ezt követően magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a City, szinte akadálytalanul jutottak el a tizenhatosig. A 77. percben óriási esélye volt az angol gárdának, hogy átvegye a vezetést – ismételten Sterling kavart a baloldalon, finom mozdulattal löbbölt Gabriel Jesusnak, ő azonban borzasztóan találta el a labdát. Egy perccel később erre ráfizettek az angolok. Laporte nagyon felelőtlenül elszórta a labdát, Aourar egyből indította a lesen tartózkodó Toko Ekambit, ő azonban okosan hagyta a mélységből érkező Moussa Dembelének, egy az egyben vezette Edersonra, nem is hibázott, 2–1-re ismét a Lyon vezetett!

Óriási pofon volt ez a manchesteri alakulatnak, ám még messze voltunk a végétől. Jesus a jobbon megvillant, majd középre adott, Sterling jobbal három méterről az abszolút üres kapu fölé lő… És akárcsak az előbb, a Lyon ismét büntetett! Aourar vállalkozott lövésre a tizenhatosról, Ederson képtelen volt megfogni a labdát, a kipattanóra Moussa Dembelé érkezett, három méterről ő megcsinálta azt, amit Sterling nem tudott, már kettővel mentek a franciák (3–1)!

Hiába erőlködött a Manchester CIty, akárcsak az elmúlt BL-idényekben, ezúttal is óriási csalódást követően búcsúzni kényszerül Európa legrangosabb kupasorozatából. A másik oldalon a Lyon csodája tovább folytatódik, a Juventus után az angol óriást is kiejti Rudi Garcia csapata.

Borítókép: Kevin De Bruyne, a Manchester City (b) és Maxwel Cornet, az Olympique Lyon játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott mérkőzésen a lisszaboni Jose Alvalade stadionban 2020. augusztus 15-én.