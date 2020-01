Bryant emlékére Joel Embiid felvehette a Sixers visszavonultatott 24-es mezét

A Philadelphia otthon le is győzte a Warriorst. A Boston Celtics az idei szezonban harmadik csapatként tudott nyerni a Miami Heat otthonában az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) keddi játéknapján.

A floridai csapat ezzel 21/3-ra rontotta hazai győzelmi mérlegét.

A ligaelső Milwaukee főként Khris Middleton 51 pontjával verte meg a Washingtont,

a Bucks 88 pontot szórt az első félidőben, ami minden idők második legjobb teljesítménye a Houston 2017 novemberében szerzett 90 pontja után.

Az előző szezon legjobbjává választott görög Jannisz Antetokunmpót vállsérülés miatt nélkülöző Milwaukee sorozatban kilencedik sikerét aratta, és 41/6-ra javította mutatóját. A fővárosiaknál Bradley Beal 47 pontig jutott.

A tavaly nagydöntős, jelenleg 10/38-cal sereghajtó Golden State kikapott Philadelphiában, a hazaiaknál ujjficama után 24 ponttal tért vissza Joel Embiid.

A legendás mozdulat Embiid előadásában:

Joel Embiid hits a “Kobe” fade-away to give himself 24 points on the night.

pic.twitter.com/EnXuusND5J — Legion Hoops (@LegionHoops) January 29, 2020

A háromszoros All Star-válogatott kameruni center a megszokott 21-es helyett 24-es mezben játszott a vasárnap helikopter-szerencsétlenségben elhunyt Kobe Bryant emlékére. A Sixers 1986-ban visszavonultatta a 24-es mezt Bobby Jones tiszteletére, ám az 1983-ban bajnok klublegenda megengedte Embiidnek, hogy a keddi meccsen 24-esben lépjen pályára.

Joel Embiid was approved to wear #24 tonight, in honor of Kobe Bryant. pic.twitter.com/OPcWsEBSU2 — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) January 29, 2020

A Philadelphia 22/2-re javította hazai mérlegét.

Joel Embiid rocking a No. 24 Jersey to honor Kobe🙏 Sixers also take an 8-second violationpic.twitter.com/fWMCD1UZht — Ballislife.com (@Ballislife) January 29, 2020

A címvédő Toronto egyhuzamban nyolcadik győzelmét aratta az Atlanta ellen, a Hawks tíz mérkőzés óta nyeretlen Kanadában.

A tavaly nyári amatőrbörzén elsőként kiválasztott Zion Williamson – aki térdműtétje miatt csak a múlt héten mutatkozott be az NBA-ben – 14 pontot szerzett első idegenbeli meccsén Clevelandben. A Cavaliers sorozatban a nyolcadszor kapott ki odahaza.

Eredmények:

Charlotte Hornets-New York Knicks 97-92

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans 111-125

Miami Heat-Boston Celtics 101-109

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors 115-104

Toronto Raptors-Atlanta Hawks 130-114

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 104-96

Milwaukee Bucks-Washington Wizards 151-131

Dallas Mavericks-Phoenix Suns 104-133

Forrás: MTI