Benzema megelőzte Puskást, Asensio álomszerűen tért vissza (videó)

A 24 éves támadó, Marco Asensio még tavaly júliusban, egy Arsenal elleni felkészülési mérkőzésen szenvedett keresztszalag-szakadást, ami miatt meg kellett műteni és hosszú hónapokig tartott a rehabilitációja.

A játékos 329 nappal sérülését követően, csütörtök este a Valencia elleni összecsapáson 1-0-s vezetésnél

a 86. percben pedig Karim Benzemának adott gólpasszt.

First touch if the season and a goal, Ladies and Gentlemen Marco Asensio is backpic.twitter.com/4U9cbGQKpJ

— ' (@KaizerKroos) June 18, 2020