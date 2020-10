Babos Tímea párosban megőrizte helyét a világranglistán

Babos Tímea párosban maradt a negyedik helyen, egyesben pedig négy pozíciót rontva a 111. a női teniszezők hétfőn kiadott, legfrissebb világranglistáján.

Az első számú magyar játékos Kristina Mladenoviccsal az oldalán vasárnap megvédte címét női párosban a Roland Garroson, ezzel – a sportág ezen válfajában – pályafutása negyedik Grand Slam-sikerét aratta. Egyesben ugyanakkor már a nyitófordulóban búcsúzott Párizsban.

Utóbbi rangsorban továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty áll az élen annak ellenére, hogy a US Opent és a francia nyílt teniszbajnokságot is kihagyta, és idén már nem versenyez a koronavírus-járvány miatt. Mögötte Simona Halep és Oszaka Naomi a második, illetve harmadik, míg a Párizsban döntős Sofia Kenin a hatodikról feljött a negyedik helyre. A legnagyobb ugrást azonban a női egyes meglepetés-bajnoka, a lengyel Iga Swiatek produkálta, aki a két héttel ezelőtti 54. után most már a 17. helyen áll.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8717 pont

2. ( 2.) Simona Halep (román) 7255

3. ( 3.) Oszaka Naomi (japán) 5780

4. ( 6.) Sofia Kenin (amerikai) 5760

5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5260

6. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5205

7. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai) 4555

8. (11.) Petra Kvitova (cseh) 4516

9. ( 8.) Kiki Bertens (holland) 4505

10. ( 9.) Serena Williams (amerikai) 4080

11. (10.) Belinda Bencic (svájci) 4010

12. (12.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3675

13. (13.) Johanna Konta (brit) 3152

14. (14.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3122

15. (15.) Garbine Muguruza (spanyol) 3016

…17. (54.) Iga Swiatek (lengyel) 2960

…111. (107.) Babos Tímea 650

…209. (207.) Jani Réka 315

Borítókép: Babos Tímea (b) és a francia Kristina Mladenovic ünnepel, miután 6:4, 7:5 arányban legyőzték a chilei Alexa Guarachit és az amerikai Desirae Krawczykot a francia nyílt teniszbajnokság női párosának döntőjében a párizsi Roland Garros Stadionban 2020. október 11-én