Az időjárás is izgalmasnak ígérkezik a Magyar Nagydíj idején

Kánikulára és zivatarokra is készülni kell a hétvégén a Hungaroringen a Forma-1-es Magyar Nagydíj idején – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán az MTI megkeresésére.

Simon Gergő meteorológus kiemelte: a hétvégéhez közeledve olyan ütemben süllyed a légnyomás a légkörben, hogy az „időjárás is elég izgalmasnak ígérkezik” Mogyoródon a Magyar Nagydíj idején.

Kifejtette: egy hullámzó frontálzóna közelíti meg a Kárpát-medencét, ennek hatása pénteken még kevésbé, szombaton és vasárnap már annál inkább érezhető lesz. Pénteken a gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, kicsi a csapadék esélye.

Szombaton és vasárnap viszont már erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Akár heves zivatargócok is képződhetnek, így felhőszakadás, jégeső is előfordulhat a pálya térségében. A hőmérséklet mindvégig 30 Celsius-fok felett alakul, igazi kánikula várható, csak az átvonuló záporok, zivatarok hozhatnak némi felfrissülést – hangsúlyozta a meteorológus. Megjegyezte ugyanakkor: mivel a záporok, zivatarok pontos előrejelzése még „ultrarövidtávon” is nagyon nehéz feladat, az időjárás is adhat még egy kis izgalmat az időmérő edzésnek és a futamnak.

Pénteken napos idő várható, a csapadék esélye kevesebb, mint 10 százalék. Maximum 15-25 kilométer/órás erősségű déli szél várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 19, a legmagasabb 34 fok körül alakul.

Szombaton már erőteljes lesz a nappali gomolyfelhő-képződés. A nap bármely szakában (50-70 százalékos eséllyel) valószínű zápor. Helyenként zivatar is kialakulhat, akár heves zivatar is előfordulhat. A felhőszakadás (5 milliméternél több csapadék) valószínűsége 20 százalék. A kezdetben délnyugati szél északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében helyenként 60-80 kilométer/órás széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet 20, a maximum 30 fok körül alakul.

Vasárnap is erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés várható. A nap bármely szakában, nagyobb eséllyel délután (30-50 százalék eséllyel) előfordulhat zápor, helyenként zivatar is. Területi átlagban viszont jelentős mennyiségű (5 milliméternél több) csapadék nem valószínű. A szélirány kezdetben délkeleti, majd északnyugati lesz. A szélerősség legfeljebb 25-45 kilométer/órás lehet, de zivatarok környezetében akár 60-80 kilométer/órás erősségű lökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 20, a legmagasabb 33 fok körül alakul – írta Simon Gergő.