A szurkolók miatt szakadt félbe a Dán Kupa-döntő

Negyedórára félbeszakadt szerda este a labdarúgó Dán Kupa-döntője, mert a szurkolók nem tartották be a távolságtartási szabályokat.

A Sönderjyske-Aalborg találkozóra 1750 néző mehetett be, ám sokan nem tartották be a rendelkezéseket és tömörültek. Eleinte a hangosbemondó sikertelenül kérte őket, hogy tartsák be a kötelező távolságot, de mivel erre nem voltak hajlandóak, félbeszakadt a mérkőzés, a rendőrség pedig több mint negyven embert elszállított a helyszínről.

A dán kormány kedden adott engedélyt arra, hogy emelt számú szurkoló látogathasson ki a stadionba.

„Nagyon bosszantó, hogy a közönség egy része nem tartja tiszteletben a mindannyiunk védelmére hozott szabályokat. Remélem, ez jelzés lesz mindenki számára” – fogalmazott Joy Mogensen, kulturális és egyházügyi miniszter.

A döntőt 2-0-ra a Sönderjyske nyerte, és ezzel a története első kupadiadalát aratta.

