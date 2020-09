A Pittsburgh és a Tennessee is győzelemmel kezdett

A hétfő esti első meccsen a pittsburghiek a játék minden elemében jobbak voltak a vendéglátóknál. A Steelers védelme szinte lenullázta a liga egyik legjobb futójának tartott Saquon Barkley-t, aki 15 próbálkozásból mindössze 6 yardot tudott futni, emellett pedig a Giants irányítójának, Daniel Jonesnak két labdáját is „lehalászta” a védekező egység.

Támadásban ismét Ben Roetthlisberger irányított. A csapattal kétszeres bajnok veterán játékos tavaly súlyos vállsérülés miatt 14 meccsről hiányzott, így tulajdonképpen egy éve nem játszott, ennek ellenére jól sikerült a hétfője. A 38 éves futballista 229 yardot passzolt és 3 touchdown-átadást produkált, együttese pedig összességében sima, 26-16-os győzelmet aratott.

A forduló zárómeccsén a legutóbbi főcsoportdöntős Tennessee alaposan megszenvedett a sikerért Denverben. A Titans a meccsen kiegyensúlyozottabban teljesített riválisánál, védelme a Broncos támadásait két kivételtől eltekintve remekül semlegesítette, támadásban pedig többnyire jól haladt a Ryan Tannehill irányította csapat a pályán, az utolsó percben mégis 13-14-es állásnál kellett a győzelemért támadnia a Titansnek. Ennek legfőbb oka az idény előtt igazolt veterán rúgó, Stephen Gostkowski gyenge játéka volt, aki három mezőnygól-kísérletet, majd pedig egy touchdown utáni extra pont-kísérletet is elhibázott. A végén aztán mégis ő szerezte meg a győzelmet, 25 yardos mezőnygóljával.

Eredmények, 1. forduló:

New York Giants-Pittsburgh Steelers 16-26

Denver Broncos-Tennessee Titans 14-16

vasárnap játszották:

New Orleans Saints-Tampa Bay Buccaneers 34-23

Atlanta Falcons-Seattle Seahawks 25-38

Baltimore Ravens-Cleveland Browns 38-6

Buffalo Bills-New York Jets 27-17

Carolina Panthers-Las Vegas Raiders 30-34

Detroit Lions-Chicago Bears 23-27

Jacksonville Jaguars-Indianapolis Colts 27-20

Minnesota Vikings-Green Bay Packers 34-43

New England Patriots-Miami Dolphins 21-11

Washington Football Team-Philadelphia Eagles 27-17

Cincinnati Bengals-Los Angeles Chargers 13-16

San Francisco 49ers-Arizona Cardinals 20-24

Los Angeles Rams-Dallas Cowboys 20-17

csütörtökön játszották:

Kansas City Chiefs-Houston Texans 34-20