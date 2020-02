A Leipzig idegenben, az Atalanta otthon szerzett előnyt

A Leipzig története első nyolcaddöntős fellépése alkalmával egygólos előnyt szerzett a tavaly döntős Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligájában szerdán.

A német csapat jobban kezdett, a meccs elején a hazaiak kapusa, Hugo Lloris csak a kapufa segítségével tudott menteni, s bár később a túloldalon a magyar válogatott Gulácsi Péternek is volt egy bravúrja, alapvetően a Leipzig irányított, de gólt nem tudott szerezni. A folytatás angol helyzettel indult, Gulácsi pedig ismét remekül védett. Ezt leszámítva a szintén magyar válogatott Willi Orbán csapatkapitányt térdsérülése miatt továbbra is nélkülöző lipcseiek játszottak fölényben, amely Timo Werner értékesített büntetőjével góllá érett. Hátrányban magára talált a londoni gárda, de egyenlítenie nem sikerült, amihez Gulácsi is nagyban hozzájárult egy újabb bravúrral, amikor Giovani Lo Celso szabadrúgását a kapufára tolta.

A másik szerdai mérkőzésen a BL-újonc Atalanta jószerivel el is döntötte a párharcot, ugyanis pályaválasztóként a bergamóiak Milánóban 4-1-es diadalt arattak a Valencia felett.

A visszavágókat március 10-én rendezik.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések:

Atalanta (olasz)-Valencia (spanyol) 4-1 (2-0)

gólszerzők: Hateboer (16., 63.), Ilicic (42.), Freuler (57.), illetve Cserisev (66.)

Tottenham Hotspur (angol)-Leipzig (német) 0-1 (0-0)

g.: Werner (58., tizenegyesből)

Borítókép: Hans Hateboer, az olasz Atalanta holland játékosa (33) gólt lő a Valencia ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében játszott mérkőzésen a milánói San Siro stadionban 2020. február 19-én