A kigúnyolt város befogadta a nagyképű hamburgiak focióráját

Kérdés, hogy ezen mennyire szórakoztak jól a klub vezetői, szurkolói, volt és jelenlegi játékosai, de tény, hogy a Hamburg az elmúlt két évhez hasonlóan most is harcban van a visszajutásért. Ha ez sikerül, a régi helyét semmiképp sem foglalhatja el, hisz már most több Bundesliga 1-es mérkőzéssel rendelkezik nála a Bremen és a Bayern. Az utóbbi aligha fog valaha is kiesni a legjobbak közül.

Ám az is tény, hogy a Hamburger SV-ra szüksége van a Bundesligának. Még akkor is, ha a már említett 2019-es interjúban Hoffmann (azóta már nem pozícióban lévő elnök) úr azt is mondta:

– Nem szeretnénk, ha a Bundesliga dinoszauruszaként tekintenének ránk a jövőben.

Borítókép: A Volksparkstadion világörökségi órája / Axel Heimken / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP