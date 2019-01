Nem akar már profi futballista lenni Usain Bolt

Nem akar már profi labdarúgóvá válni Usain Bolt nyolcszoros olimpiai bajnok jamaicai sprinter.



A 32 éves sztáratléta kedden a jamaicai televízióban jelentette be, hogy sportolói pályafutását végleg befejezi, és a civil életben, üzletemberként képzeli el a jövőjét.



A 100 és 200 méteres síkfutás világcsúcstartója a 2017-es visszavonulása után döntött úgy, hogy futballistaként sportolna tovább, s először Németországban, majd Norvégiában is tréningezett élvonalbeli csapattal, tavaly augusztusban pedig szerződést kötött az ausztrál Central Coast Mariners együttesével. Bolt felkészülési mérkőzésen pályára lépett a csapatban, gólokat is szerzett, majd a Mariners októberben támogatókat keresett ahhoz, hogy meg tudjon állapodni vele. A tárgyalások viszont november elejére megrekedtek, s az ausztrál klub bejelentette, hogy Bolt távozik.



"Jó tapasztalat volt" - nyilatkozta most az Ausztráliában töltött nyolc hétről Bolt. "Egyszerűen csak élveztem, hogy egy csapat tagja lehetek, ez teljesen más volt, mint az atlétika, remek élmény volt."



Bolt 2009 óta tartja a 100 és 200 méteres síkfutás világcsúcsát 9.58, illetve 19.19 másodperccel.