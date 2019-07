NB III foci - A Credobus Mosonmagyaróvár gólfelelőse, Hamar Ádám

A nyáron igazolt csatár szerdán az FK Raca ellen duplázott, majd szombaton szépségdíjas gólt szerezve az Admira Juniors ellen is betalált, emellett a Dorog hálóját is bevette. Ebből is látszik, hogy Hamar Ádám gyorsan beilleszkedett új csapatába.

„Mindenképpen jó közösségbe akartam kerülni, egy olyan csapathoz, ahol komoly célok vannak – mondja Hamar Ádám, a Credobus Mosonmagyaróvár támadója. Itt mindkét feltétel adott volt, ezért igazoltam Mosonmagyaróvárra. Az öltözőből sokakat ismerek, így tudtam, hogy hová kerülök, és nem is csalódtam, remek társaság alakult ki. Nagyon remélem, hogy ez végigkísér minket a szezonban."



Fotó forrása: Gyirmót FC Győr hivatalos honlapja

A korábban az NB I-ben is bemutatkozó támadó az előző szezont az ETO FC Győr csapatában kezdte, ahol együtt dolgozhatott jelenlegi mesterével, Király Józseffel. Hamar 2019. januárjában Monorra szerződött, ezt követően igazolt Mosonmagyaróvárra.

„33 évesen sem érzem, hogy elkényelmesedhetek, vagy, hogy lazábbra vehetem a figurát. Minden meccsen, minden edzésen motivált vagyok. Ha kell, 90 percen keresztül harcolok a védőkkel, de persze a legboldogabb akkor vagyok, ha gólokat tudok szerezni. Olyan teljesítményt várok magamtól, amivel elérhetjük a célunkat, ami a bajnokság megnyerése."

Hamar Ádám pályafutása során többször is futószalagon szállította a gólokat. A 33 éves támadó a 2011-2012-es és a 2012-2013-as szezonban Mezőkövesden játszott, ahol két idény alatt 58 meccs alatt 31 gólt szerzett, és NB II-es bajnoki címhez valamint feljutáshoz segítette csapatát. A 2016-2017-es idényben az NB III-as Jászberény színeiben jutott 27 meccs alatt 15 gólig, egy szezonnal később pedig a III. Kerületi TVE színeiben szerzett 30 meccsen 15 találatot. A óvári játékos a számokat elnézve most is jó formában várja a bajnoki rajtot.



Fotó forrása: Gyirmót FC Győr hivatalos honlapja

„Jó lenne elkapni a fonalat már a szezon elején, mert az még jobban összekovácsolná a csapatot. Jó keretünk van, ezen tehát nem fog múlni semmi. Nem szabad görcsösnek lennünk, hiszen tisztában vagyunk a képességeinkkel és azzal is, hogy ennek a gárdának az NB II-ben a helye. Ezt szeretnénk már az első fordulóban bebizonyítani a Ménfőcsanak ellen" – mondta Hamar Ádám.

A Credobus Mosonmagyaróvár augusztus 4-én, vasárnap 17 órakor kezdi meg a szereplést az NB III Nyugati csoportjában, ahol az első fordulóban a megyei rivális Ménfőcsanak lesz az ellenfél.