NB II foci online - Gyirmót - Vasas 0-0

38. perc

Szatmári cselezi magát be a tizenhatoson belülre, a védőről is hozzá pattan vissza a labda. 15 méterről laposan lő, Rusák fogja a labdát. Fél perccel később a másik oldalon is helyzet: Heffler balról lő, Bese mellett elmegy a lövés, de a túloldalon Borbély tisztázni tud a gólvonal elől.