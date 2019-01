NB II foci, felkészülés - Mosonmagyaróvár-ETO döntetlen, a Gyirmót-Haladás 0-0

Credobus Mosonmagyaróvár–WKW ETO FC Győr 2–2 (1–0)

Mosonmagyaróvár, felkészülési mérkőzés, 100 néző. V.: Görög.



Mosonmagyaróvár, 1. félidő: Somogyi – Kozma, Vágó, Forgács, Darázs (Katona, 26.) – Kovalovszky, Gálfi – Kovács Á., Irimiás, Eszlátyi – Szabó V.

2. félidő: Heinrich – Varjas, Sziklási, Vágó, Gajda – Maly, Lőrincz – Bartos, Pratsler, Katona – Jelena. Vezetőedző: Tóth András.



ETO FC, 1. félidő: Horváth T. – Kovács K., Koszó, Vadász, Völgyi – Bagi, Tajthy – Szalánszki, Andrics, Szántó – Vólent. 2. félidő: Gyurákovics – Tóth D., Tar, Vukasovic, Kalmár O. – Vaskeba, Bagi – Szánthó (Múcska, 65.), Jakab, Szimcsó – Vólent (Hidi, 73.). Vezetőedző: Király József.



Gsz.: Kovács Á. (22.), Jelena (90.), ill. Tar (50.), Vólent (55.).



A hazaiaknál Kovalovszky (Haladás), Gálfi (III. Kerület), Irimiás (Honvéd), Varjas (Mezőkövesd), Gajda (Csákvár), Pratsler (Honvéd), míg az ETO-nál Szalánszki és Vólent (mindketten Gyirmót) és az ukrán Vaskeba szerepelt próbajátékosként.



A 22. percben vezetést szerzett a hazai együttes. Szabó V. lépett ki jó ütemben, kapura fordult, de Horváth T. kifutva a kapujából hárított, ám a kipattanó labda Kovács Á. elé került, aki azt az üres kapuba továbbította. 1–0. Szünet után gyorsan egyenlített az ETO: az 50. percben Szimcsó beadására Tar érkezett jó ütemben, aki aztán védhetetlenül fejelt a kapuba. 1–1. Öt perccel később már a győriek vezettek. Jakab szögletét követően Vukasovic csúsztatta meg a labdát, s a hosszú oldalon érkező Vólent lőtt a Mosonmagyaróvár hálójába. 1–2. Nem örülhettek azonban győzelemnek a vendégek, a 89. percben Jelena lőtt Gyurákovics mellett a győri kapuba. 2–2.

Tóth András: – A mérkőzés elérte célját, több kiszemeltet is kipróbálhattunk, akik közül mindenki nyilván nem lesz a játékosunk. Ez volt az első felkészülési találkozónk, amiből messzemenő következtetést nem lehet levonni. Dolgozunk tovább.



Király József: – Az első felkészülési mérkőzésnek megfelelt ez a találkozó, fontos, hogy nem sérült meg senki és mindenki játéklehetőséget kapott. A mérkőzésnek voltak pozitívumai, de voltak benne negatívumok is, melyeken javítanunk kell.



Gyirmót FC Győr–Szombathelyi Haladás 0–0

Gyirmót, felkészülési mérkőzés, 50 néző. V.: Horváth P.



Gyirmót: Rusák (Rengel, a szünetben) – Szegi (Villám, a szünetben), Lipták, Széles, Présinger – Lázár, Kószás – Herjeczki (Heffler, a szünetben), Strestík (Nagy P., a szünetben), Sandal – Szarka. Vezetőedző: Szepessy László.



Haladás, 1. félidő: Rózsa – Habovda, Kolcák, Tamás, Bosnjak – Mészáros, Daushvili, Jagodics, Gaál – Funsho, Priskin

2. félidő: Rózsa (Hegyi, 78.) – Schimmer, Grumics, Nyári, Németh Milán – Rácz, Németh Márió, Holdampf, Kovács L. – Ofosu, Rabusic. Vezetőedző: Horváth Ferenc.



Az első negyedóra kiegyenlített, kemény, harcos futballt hozott, valamelyest a hazaiak tettek többet a gólszerzésért. Aztán fölénybe kerültek a szombathelyiek, Funsho két gólt is szerezhetett volna, de kimaradtak a lehetőségek. A második félidőre teljes sort cseréltek a vendégek. A mérkőzés irama egy kicsit visszaesett, a küzdelemre azonban nem lehetett panasz. Mindkét oldalon akadtak gólszerzési a lehetőségek, de nem sikerült egyik gárdának sem a kapuba találnia, így küzdelmes összecsapáson gól nélküli döntetlen született.



Szepessy László: – Pörgős, nagy iramú felkészülési mérkőzést vívtunk a Haladással. Az idény eleji forma látszódott a játékon, de annak dinamikájával, ritmusával elégedett voltam. Dolgoznunk kell tovább és akkor a formánk is javulni fog.



Horváth Ferenc: – Fizikálisan meglehetősen kemény héten vagyunk túl, őszintén szólva nem gondoltam, hogy ennyire jól visszaköszönnek azok a dolgok, amiket edzéseken gyakoroltunk. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden kész van, de a fiúk jól reagáltak le szituációkat, s pozitívum az is, hogy nem kaptunk gólt.

Mosonmagyaróváron négy gól született a hétvégi felkészülési találkozón. Fotó: H. Baranyai Edina