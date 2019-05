NB II foci - Zárt az NB II: harmadik a Gyirmót + tabella

Nyíregyháza Spartacus–Gyirmót FC Győr 1–1 (1–0)Nyíregyháza, 1200 néző. V.: Nagy R.Nyíregyháza: Jova – Polényi G., Fodor F., Pejovics, Gulyás M. – Motkó (Kovács N., 12.), Ötvös B. (Farkas M., 65.), Rezes, Tóth Á. (Rokszin, 78.) – Kártik, Hornyák. Vezetőedző: Zoran Szpisljak.Gyirmót: Pálfi – Villám, Lipták, Szilvási (Kontár, 43.), Preisinger – Lázár P. – Hejreczki, Széles, Heffler N. (Koltai, 85.) – Szarka. Vezetőedző: Hannich Péter.Gsz.: Hornyák (39.), ill. Szarka (61.).39. perc: Hornyák húzott kapura és a 16-os előteréből lőtt, Pálfi hiába vetődött, nem tudott hárítani 1–0.61. perc: Présinger bedobása után Nagy P. adott középre, Szarka pedig négy méterről a hálóba lőtt. 1–1.Hiába támadott többet és veszélyesebben a vendég Gyirmót, a helyzetek egy kivételével ezúttal is kimaradtak, s ez csupán egy pontot ért. Az egyenlítő gól után lüktető volt a játék, mert mindkét csapat szerette volna megszerezni a következő gólt.Szilvási Péter – akivel Hornyák ütközött – komolyan megsérült, hordágyon kellett levinni.Zoran Szpisljak: – Több fiatal játékosnak szerettem volna lehetőséget adni, mert be kell őket dobni a mély vízbe, hogy tapasztalatot szerezzenek. Az elmúlt tizenhét mérkőzésen olyan eredményt ért el a csapat és olyan teljesítményt nyújtott tavasszal, melyre lehet építeni a következő szezonban.Hannich Péter: – Az első tíz perc a Nyíregyházáé volt, majd javult a játékunk és helyzeteket is kialakítottunk, de egy vitatható szituáció után hátrányba kerültünk. A második félidőben viszont úgy érzem, megérdemelten egyenlítettünk. Hátrányból érkeztük a mai találkozóra a Vasassal szemben, tudtuk, hogy csak akkor van esélyünk a harmadik hely megszerzésére, ha legalább pontot szerzünk, s ez sikerült is.1. Zalaegerszeg 38 77-41 82 pont - feljutott2. Kaposvári Rákóczi 38 62-41 74 - feljutott4. Vasas FC 38 73-64 655. Budaörsi SC 38 65-46 646. Békéscsaba 1912 Előre 38 56-49 607. Soroksár SC 38 68-61 599. Kazincbarcika 38 59-50 5610. Nyíregyháza Spartacus 38 53-49 5611. Aqvital FC Csákvár 38 57-59 5212. BFC Siófok 38 49-53 4713. Vác FC 38 44-51 4614. Dorogi FC 38 54-59 4315. Tiszakécske 38 34-52 4316. Budafoki MTE 38 46-66 4117. Balmazújváros 38 33-48 4018. Ceglédi VSE 38 35-68 32 - kiesett20. BSS Monor 38 49-70 30 - kiesett