NB II foci - Várhidi a pénzét követeli, a mosonmagyaróvári elnök szerint nem tartoznak az edzőnek

Várhidi Péter szerint tartozik neki az NB II-es mosonmagyaróvári klub

Várhidi Péter mintegy másfél évig volt az NB II-es Mosonmagyaróvár vezetőedzője, 2017 nyarától tavaly október közepéig irányította a kék-fehér együttest. Ekkor azonban kenyértörésre került sor közte és a klub között és Várhidi távozott a Lajta partjáról.„Magam sem tudom, szakmailag miért kerültem ellentétes álláspontra az elnök úrral, aki addig egyetértett velem. Én mindent megtettem a klubért, Mosonmagyaróvárért, de mégsem kellettem" – nyilatkozta korábban a Kisalföldnek a volt szövetségi kapitány, aki azt is elárulta, szerinte nem volt korrekt a búcsú.„A klub nem teljesítette, amit kell egy határozott idejű szerződés esetében. Éppen ezért megbíztam dr. Horváth Gábor ügyvédet, hogy képviselje az érdekeimet a klubnál" – tette hozzá az azóta Ózdon utánpótlás-igazgatói munkát vállaló szakember.Mivel úgy hallottuk, máris a bíróság elé került a vita, megkerestük Várhidi Péter ügyvédjét.„Valóban bírósági szakaszába érkezett az ügy, s ügyfelem ki nem fizetett bére miatt kezdeményeztük a klubot működtető vállalkozás felszámolását is" – mondta el érdeklődésünkre dr. Horváth Gábor.A döntésre természetesen még várni kell, már csak azért is, mert mosonmagyaróvári részről vitatják a bér elmaradását.„A klub képviselője időközben – szerinte – bizonyítékot csatolt be arra vonatkozóan, hogy megtörtént az elmaradt bér kifizetése. Ennek figyelembevételével tesszük meg az általunk legmegfelelőbbnek tartott törvényes jogi lépéseket, meghagyva annak a lehetőségét, hogy ha úgy alakul, az elmaradt bért kifizethesse ügyfelemnek a másik fél" – tette hozzá dr. Horváth Gábor, akit megkérdeztünk arról is, hogy mekkora összegről vitáznak a felek, ám ügyfele felhatalmazása nélkül ezt az ügyvéd nem árulhatta el.A vita kapcsán természetesen megkerestük a másik felet is. Drescher Ottó, a mosonmagyaróvári klub elnöke így reagált:„Vitatjuk a korábbi vezetőedző bérének elmaradását, mindent kifizettünk Várhidi Péternek, amiben megállapodtunk. Az erről szóló bizonyítékokat csatoltuk is a bíróságnak" – szögezte le a sportvezető, aki hozzátette:„Várhidi Péter nemcsak a bíróságon, a Magyar Labdarúgó Szövetségnél is feljelentett bennünket, ám a testület fegyelmi bizottsága az oda is benyújtott bizonyítékok alapján már el is utasította a volt vezetőedzőnk keresetét. Biztos vagyok benne, hogy a bíróságon is hasonló döntés születik" – tette hozzá Drescher Ottó.