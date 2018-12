NB II foci - Váratlanul érte az ETO focistáit a döntés, hogy menniük kell a csapattól

A győriek közleménye szerint „az elmúlt hetek sikertelensége miatt lépéseket kellett tenni a sikeresebb jövő érdekében".A döntést követően Soós Imre ügyvezető többek között azt mondta:

A szerződésbontásnál figyelembe vettük azt, hogy ki mennyi játéklehetőséget kapott, illetve egyéb problémákat is mérlegeltünk, amelyek miatt nem igazán voltak kiegyensúlyozott teljesítményre képesek. Ezért esett rájuk a választás, és meg szeretnénk jegyezni, hogy azért most, mivel a téli átmeneti időszak rendkívül rövid lesz, szeretnénk, ha ők is a számukra megfelelő együttesekben tudnák folytatni a pályafutásukat."

Az ötből három labdarúgót kérdeztünk meg, hogyan élte meg a váltást, s hogyan képzeli el további pályafutását.Debreceni András úgy érzi, amit tudott, megtett az ETO-ért.

Nagyon megszerettem a klubot, a várost, sajnálom, hogy így alakult. Nem így terveztem és gondolom, a másik négy társam sem, de el kell fogadnunk, ha a klubvezetés másik utat választott. Kívánom, hogy minél előbb sikerüljön elérni a célt, s jusson fel az NB I-be az ETO. Szerencsére sok csapattól kerestek, de mivel még mindenhol tart a bajnokság, várhatóan csak annak végén lesz döntés arról, hogy hol folytatom a pályafutásom."

Debreceni András (jobbra) nem tervezte a váltást, s úgy érzi, amit tudott, megtett az ETO-ért. Fotó: M. M.

Koltai Tamást, aki a Rába partján nevelkedett, s 2013-ban bajnok lett a zöld-fehérekkel, váratlanul érte a döntés.

Nagyon meglepett, egyáltalán nem számítottam rá – fogalmazott a 12-szeres válogatott középpályás. – Egyelőre nem tudom, hol folytatom a pályafutásom, nincs még konkrét ajánlatom. Ha már így adódott, az év hátralévő részében a családommal szeretnék a lehető legtöbb időt eltölteni. Ami biztos, még nem szeretném abbahagyni a futballt"

– szögezte le Koltai.Magasföldi József iránt több együttes is érdeklődött.

Én is meglepődtem, nem könnyű ez az időszak számomra, de előretekintek. Sohasem szoktam haragudni, most sem teszem, át fogom vészelni ezeket a napokat. Vannak érdeklődők irántam, de megvárom a bajnokság végét, s majd akkor döntök. Természetesen tudom, hogy azóta nem sikerült az ETO-nak Óváron sem nyernie, pedig nagyon bíztam benne, hogy a Kazincbarcika elleni jó meccs után lendületből sikerül a meccset behúzni. Ilyen a futball és ez a mostani NB II, ahol mindenki legyőzhet mindenkit. A csapatnak további sok sikert kívánok, remélem, minél előbb sikerül kiharcolni a feljutást, mert ennek a klubnak nem a másodosztályban lenne a helye."