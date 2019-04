NB II foci - Újabb vereséget szenvedett a Gyirmót - Mutatjuk a 34. forduló eredményeit

(1–0)Siófok, 500 néző. V.: Radványi.Siófok: Molnár P. – Kiss B., Lorentz, Izing, Jánvári – Gál, Medgyes, Horváth A. (Magasföldi, 83.), Balogh B. – Horváth P. (Zamostny, 78.), Szakály D. (Réti, 72.). Vezetőedző: Márton Gábor.Gyirmót: Rusák – Villám (Heffler N., szünetben), Lipták, Szilvási, Széles – Varga P., Lázár P. – Herjeczki, Nagy P., Sandal (Kamarás, 59.) – Horváth R. (Koltai, 77.). Vezetőedző: Hannich Péter.Gsz.: Horváth P. (41., 53.) Szakály D. (56.), ill. Heffler N. (93.).41. p: Villám szabálytalanságát követően Horváth A. ívelt a kapu elé a bal oldalról, Horváth P. pedig fordulásból 10 méterről jobbal a kapu bal oldalába emelt. 1–0. 53. p: Horváth P. ballal 12 méterről a bal felső sarokba lőtt. 2–0. 56. p: Balogh jobb oldali szöglete után a hosszú sarok mellé érkező Szakály D. testéről a kapu jobb oldalába pattant a labda. 3–0. 92. p: 17 méteres szabadrúgásból Heffler N. ballal a jobb felső sarokba lőtt. 3–1.Valami nagyon nincs rendben Gyirmóton. Az ősszel sikeresen szerepelt együttest mindenki az élvonalban látta már, ám tavasszal egymás után kapja a pofonokat. Vasárnap Siófokon az életért küzdő hazai együttes ugyanis Molnár P. bravúros védéseinek, no meg a házi gólkirály, Horváth P. találatainak köszönhetően kiütötte a vendégeket.Márton Gábor: – Egy kicsit nyikorgósan indult az eleje, de aztán voltak helyzeteink, és rúgtunk egy szerencsés gólt is. A második játékrészben veszélyesebben és eredményesebben játszottunk, mint ellenfelünk, és úgy gondolom, teljes mértékben megérdemelt a győzelmünk.Hannich Péter: – A labdarúgás íratlan törvényeit sértjük meg folyamatosan védekezésben. Támadásban pedig ziccerek tömkelegét hagyjuk ki, így nem is lehet más a vége.(2–1)Hévízi út, 250 néző. V.: Kovács G.Monor: Bozsó – Bori, Fülöp, Asztalos (Kovács B., 71.), Szerencsi (Hamar, 61.) – Hunya, Szuhadovszki, Karacs, Palincsár, Farkas – Tóth B. Edző: Horváth Dávid.Mosonmagyaróvár: Somogyi – Kozma, Sziklási, Forgács, Zsirai – Bakos (Czár, 68.), Vágó, Winkler (Jelena, 57.), Nagy I. (Kovács Á., 78.), Eszlátyi – Szabó V. Vezetőedző: Király József.Gsz.: Tóth B. (11.), Hunya (31.), ill. Nagy I. (26.), Szabó V. (49.)11. p: Tóth B. lefordult az óvári védőkről jobb oldalon és a hosszú sarokba lőtt. 1–0. 26. p: Jobb oldali bedobás után Nagy I. fordult a kapu felé és a kapus fölött a hosszú sarokba emelt mintegy 14 méterről. 1–1. 31. p: Bal oldali szabadrúgást ívelt a hazai csapat a vendégkapu elé, a labda a védőkön megpattant, így Hunya a hosszú sarokba fejelt. 2–1. 49. p: Kozma indította Eszlátyit a jobbszélen, aki lefutotta a Monor védelmét, becenterezte a labdát, Szabó V. jókor érkezett és a 11-es pont környékéről a jobb alsó sarokba passzolt. 2–2.Végig izgalmas, jó iramú találkozót játszott a két csapat. Mindkettő győzelemre tört. Paprikás hangulat uralkodott a pályán, sárga lapokkal tarkított indulatos mérkőzés volt, végül egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni.Horváth Dávid: – Nem finomkodtak a csapatok. Kétszer is vezettünk, sajnos nem tudtuk megtartani előnyünket. Ez az eredmény egyik csapatnak sem jó.Király József: – Sajnos pontrúgásból kaptunk ismét egy gólt. Ha higgadtabbak vagyunk, miénk a három pont.2109., április 28., vasárnap,Nyíregyháza–Balmazújváros 1-0.Békéscsaba–Vác FC 2-1,Kaposvári Rákóczi FC–Tiszakécske 2-1,Monor–Mosonmagyaróvár 2-2,Vasas–Kazincbarcika 3-2,BFC Siófok–Gyirmót FC Győr 3-1,Csákvár–Soroksár 2-1,ETO FC Győr–Dorog 1-1,Cegléd–Budafoki MTE 2-1.ZTE FC–Budaörs.