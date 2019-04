NB II foci - Tovább vitázik Várhidi Péter és volt klubja, a Mosonmagyaróvár

Januárban írtunk arról, hogy Várhidi Péter, az NB II-es Mosonmagyaróvár korábbi vezetőedzője beperelte volt klubját, mert szerinte a klub elmaradt bérével tartozik neki. Ő és ügyvédje kezdeményezték a klubot működtető vállalkozás felszámolását is. A mosonmagyaróváriak elnöke, Drescher Ottó szerint mindent kifizettek a volt trénernek, amiben előzetesen megállapodtak. A sportvezető azt is elmondta, Várhidi Péter nemcsak a bíróságon, a Magyar Labdarúgó Szövetségnél is feljelentette az óvári klubot, ám a testület fegyelmi bizottsága elutasította a volt vezetőedző keresetét.Kedden a Magyar Labdarúgó Szövetség közleményt adott ki a Mosonmagyaróvári TE 1904 és a csapat volt vezetőedzője, Várhidi Péter ügyében:

Az MLSZ a sajtóban megjelent, Várhidi Péter vezetőedző és a Mosonmagyaróvári TE 1904 közötti vita tekintetében a szakember kérésére ezúton nyilatkozik, hogy a szövetség egyik szervezeti egysége és a fegyelmi bizottság sem hozott olyan döntést, mely szerint a sportszervezetnek lenne igaza a vitában, és nem hozott olyan határozatot sem, mely szerint a sportszervezet szabályosan, jogszerűen járt el a vezetőedző szerződésének megszüntetésekor.



Ezzel szemben az MLSZ Fegyelmi Bizottsága elé került fenti ügyben olyan törvényességi kérdések merültek fel (munkaszerződés, okiratok hitelessége), amelyek tisztázásában nyomozó hatóság, a NAV, illetve a bíróság illetékes, ezen kérdések vizsgálatára az MLSZ-nek nincsenek jogi lehetőségei. Ismereteink szerint a vezetőedző feljelentést tett a megfelelő helyen"

A szembenállás folytatódik: Drescher Ottó és Várhidi Péter

– áll a közleményben.

Nem tudok ehhez a közleményhez mit hozzáfűzni. Több fronton indított támadást ellenünk a volt vezetőedző, az első a munkaszerződésben rögzített járandóság állítólagos elmaradása miatti fegyelmi eljárás volt az MLSZ-nél, amit a szövetség a bizonyítékok bekérése után megszüntetett, mivel a fegyelmi vétség elkövetése nem volt megállapítható. (Az ezzel kapcsolatos határozatot, amit dr. Jakabovits Péter, a fegyelmi tanács elnöke írt alá, Drescher Ottó el is küldte a szerkesztőségünkbe – a szerkesztő.) Várhidi Péter ügyvédjén keresztül kezdeményezte a mosonmagyaróvári futballklubot működtető vállalkozás felszámolását is, amit nemrég a bíróság elutasított, de fellebbeztek, s ha jól tudom, a volt vezetőedző a rendőrségen is feljelentett bennünket"

– mondta el érdek- lődésünkre Drescher Ottó, akiről egyébként furcsa mendemonda kering a Lajta-parti településen, e szerint a klub elnökét nemrég előállította a készenléti rendőrség.

Én is hallottam erről a pletykáról. Két hete egy másik mosonmagyaróvári sportklubnál dolgozó illetőnek akadt gondja a hatósággal, akit ittas vezetés miatt úgy tudom, bevittek a rendőrségre. Lehet, vele kevertek össze. Velem szemben semmilyen rendőri intézkedés nem történt."

Visszatérve a volt vezetőedző és a klub vitájára, az elnök elárulta, az történt, amire számított.

Várhidi Péter a távozása előtt még elmondta nekem, hogy mindent bevet majd ellenem, s minden lehetséges fórumon megpróbál ellehetetleníteni. Nem volt tehát meglepetés a feljelentése. Nyugodtan várjuk a fejleményeket"

– tette hozzá Drescher Ottó.