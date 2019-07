NB II foci - Több mint egy év kihagyás után tért vissza MTE-be Boros Tamás

Boros Tamás több mint egy év kihagyás után, az Ajka elleni edzőmérkőzésen tért vissza a Credobus Mosonmagyaróvár kapujába. A 31 éves hálóőrnek 2018. június 3-án, a Zalaegerszeg elleni NB II-es szezonzárón szakad el az elülső keresztszalagja. A súlyos sérülés már a múlté, így Boros Tamás gőzerővel készül az augusztus 4-én rajtoló NB III-as szezonra.



„Nagyon örülök a visszatérésnek, hosszú volt az idáig vezető út – mondja Boros Tamás, a Credobus Mosonmagyaróvár kapusa. Az orvosok is megmondták, hogy a felépülésem 9-12 hónapot fog igénybe venni, így próbáltam türelmes maradni. Miután megsérültem, az MTE elnöke, Drescher Ottó jelezte, hogy mindenképpen számít rám a folytatásban, ez erőt adott. A rehabilitációt nem kapkodtam el, lépésről-lépésre haladtam. Nem akartam kockáztatni, hiszen az világos volt, hogy az előző szezont ki kell hagynom."



A Credobus Mosonmagyaróvár június 24-én kezdte meg felkészülést az új idényre, Borost Tamással a soraiban. A csapat eddig két edzőmérkőzésén lépett pályára – az Ajka ellen 0-0, a MOL Fehérvár FC II ellen 1-1, - ahol Boros Tamás és Heinrich Márk felesben védett. A két kapust Ulbert Tibor edzi, aki nagy név a szakmában.



„Örülök, hogy Mosonmagyaróváron a nevelőedzőmmel dolgozhatok. Kapusként mindent Ulbert Tibortól és az édesapámtól, Boros Lukácstól tanultam. Ennek a két embernek köszönhetem azt, hogy eljutottam idáig. Most azon vagyok, hogy minél előbb visszanyerjem a formámat. A legjobbat akarom nyújtani, de tudom, hogy a csúcsformától még messze vagyok, hiszen az egy év kihagyás rengeteg. Annak azért örülök, hogy a reflexeim nem koptak meg, ezt szeretném majd a pályán is bizonyítani."



Boros Tamás alapembere volt a 2016-ban ezüstérmet szerző, és ezzel az NB II-be feljutó mosonmagyaróvári csapatnak. Az akkori együttesből Boros mellett Bohner Roland, Darázs Péter, Jasarevic Mahir, Mundi Roland és Laki Balázs most is tagja az MTE keretének, amely ezúttal is a feljutást tűzte ki célul.



„Szeretnénk újraélni a három évvel ezelőtti sikereket. A csapat még nincs kész, de kezd egy jó öltöző kialakulni. Ez volt az, ami miatt anno 2016-ban is eredményesek tudtunk lenni. Az NB III Nyugati csoportjában kemény riválisaink lesznek, de nekünk magunkkal kell foglalkoznunk."



Boros Tamás nem csak játékosként erősíti az óvári klubot, hanem edzőként is.



„Három éve kezdtem el az edzői képzést, és folyamatosan igyekszem ezen a téren is előrelépni. Tavaly én edzettem az U11-es csapatot, de idén már csak a kapusokkal foglalkozom. A felnőtt csapattal való készülés sok időt vesz igénybe, ettől függetlenül továbbra is szeretnék az utánpótlással foglalkozni. Ez egy lehetőség a számomra, hogy ha egyszer abbahagyom a védést, akkor is a labdarúgáson belül maradhassak" – mondta Boros Tamás.