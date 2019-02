NB II foci - Régi célok új játékosokkal Mosonmagyaróváron

Az új játékosok közül a legnagyobb név kétségkívül az U20-as világbajnoki bronzérmes, kétszeres Magyar Kupa-győztes Debreceni András, aki korábban a Budapest Honvéd, a DVTK és a Vasas színeiben 177 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt. Legutóbb az ETO FC Győr csapatát erősítette, mielőtt a klub idény közben szerződést bontott vele.



„A téli átigazolási szezonban több megkeresésem is volt – mondja Debreceni András, az MTE 1904 védője. – Szerettem volna Győrhöz közel maradni, hiszen így elő tudom készíteni a futball utáni életemet. Ebből a szempontból jó választás volt Mosonmagyaróvárra igazolni és azért is, mert itt komoly célok vannak. Első lépésként ki kell harcolnunk a bentmaradást, aztán pedig fel kell építeni egy olyan csapatot, amely stabilan az NB II-ben tud maradni. Motivált vagyok és szerencsére a csapattársaimon is ezt látom."



Debreceni mellett Kovalovszki Máté Szombathelyről, Németh Ádám Szolnokról, Nagy István Dorogról, Gálfi László pedig Budapestről érkezett a Lajta-parti csapat megerősítésére.



„Tóth András vezetőedző személye és az előrelépési lehetőség miatt igazoltam Mosonmagyaróvárra – ezt már Gálfi László mondja, aki a fővárosból érkezett Óvárra. – A III. Kerületnél korábban már dolgoztunk együtt a jelenlegi vezetőedzővel, akivel nagyon jó volt a kapcsolatom. Miután távozott, nekem is egy nehezebb időszak következett a Kerületnél. Majdnem minden meccsen játszottam, de nem igazán találtam a helyem, mert nem illettem az új edző struktúrájába. Az NB II nagy kihívás lesz számomra, aminek szeretnék megfelelni. Huszonkét éves vagyok, úgy érzem, korban éppen a legjobbkor léptem osztályt. András a középpályát szeretné megerősíteni velem, és az agresszív letámadásokat kéri tőlem."



A vezetőedző szerint véglegesnek tekinthető a Mosonmagyaróvár kerete.



„Persze nem mondom azt, hogy ha beesik egy világsztár, akkor őt nem próbáljuk leigazolni – mondja viccesen Tóth András, a Credobus Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Úgy érzem, hogy az új játékosokkal erősödtünk, és bízom benne, hogy ez a pályán is látszani fog. Nincsenek nagy sztárjaink, de csapatként nagyon jól működünk, ezt megmutattuk az őszi szezon végén. Az új emberek kiválasztásakor fontos volt a játéktudás, de még fontosabb az emberi tényező. Igyekeztem olyan játékosokat idehozni, akik jó szelleműek és tudnak azonosulni a klub filozófiájával."



Az óváriak négymeccses veretlenségi sorozattal zárták a 2018-as esztendőt az NB II-ben, sőt, a felkészülési mérkőzéseken sem kaptak ki. Tóth András tanítványai gőzerővel készülnek a tavaszi rajtra, ahol a tabella harmadik helyén álló Kaposvár látogat a Wittman Antal Parkba.



„Általában hathetesek szoktak lenni a felkészülések, de most négy hétbe bele kellett sűrítenünk mindent, ez nem volt egyszerű feladat. Ráadásul szinte végig műfüvön edzettünk. A fizikai munka nagy részét az első két és fél hétben letudtuk, most már a játékosok élesítésén, meccsformába hozásán van a hangsúly. A Kaposvár képében rögtön egy élcsapatot fogadunk a hétvégén, de hazai pályán szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat" – tette hozzá a vezetőedző.