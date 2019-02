NB II foci - Nyert az ETO, kikapott a Gyirmót és a Mosonmagyaróvár - fotók, nyilatkozatok

(0–0)Győr, ETO Park, 525 néző. V.: Farkas T.ETO: Horváth T. – Vadász, Tar, Vukasovic, Kovács K. – Vaskeba, Bagi – Andrics (Szánthó R., 81.), Madarász (Tajthy, 78.), Szimcsó (Tóth D., 90.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Király József.Siófok: Molnár P. – Kiss B., Lorentz, Fehér Zs., Jánvári (Zamostny, 75.) – Gál (Elek B., 82.) – Horváth A. (Tóth M., 75.), Magasföldi, Balogh B. – Horváth P., Medgyes. Vezetőedző: ifj. Mihalecz István.Gsz.: Bagi (61.).61. p: Lovrencsics 4 méterről leadott lövése után Molnár P. nagy bravúrral hárított, de a felperdülő labdát Bagi 3 méterről a kapu jobb oldalába fejelte. 1–0.Az első játékrészben a hazaiak uralták a játékot, de fölényük meddőnek bizonyult, hiszen a zöld-fehér támadók kevés veszélyt jelentettek az egykori győri hálóőr kapujára. Az első említésre méltó esemény 5 perccel szünet előtt adódott, amikor a hazai kapu előtti kavarodás végén Vukasovicnak a gólvonalról kellett mentenie. Szünet után beszorította vendégét az ETO, melynek eredményeként egyórai játék elteltével egy fejes góllal előnybe is került, míg a vendégek az utolsó percben Magasföldi szabadrúgása után egy Zamostny-fejessel veszélyeztettek, de a labda a lécen csattant.Király József: – A küzdelmes mérkőzést az akaratunknak és szurkolóink támogatásának köszönhetően sikerült megnyernünk. Többet tettünk a győzelemért a szervezett, jó erőkből álló Siófokkal szemben.Ifj. Mihalecz István: – Szeretnénk mi is olyan mérkőzést játszani, amikor helyzet nélkül tud nyerni a csapatunk. Ez a lepattanó labdák bajnoksága, nem a rúgott góloké.Az ETO 1-0-ra legyőzte a Siófokot hazai pályán.(2–0)Soroksár, 300 néző. V.: Lovas.Soroksár: Kovács D. – Molnár R., Gyömbér, Valencsik, Bor (Lőrinczy a szünetben) – Huszák, Tamási (Derekas, 69.) – Gárdos, Csernik, Kundrák – Orosz (Erdélyi 75.). Vezetőedző: Lipcsei Péter.Gyirmót: Rusák – Varga P., Lipták, Szilvási, Széles (Présinger, 56.) – Lázár – Herjeczki (Kamarás, 56.), Nagy P., Strestík (Horváth R., 88.), Heffler – Szarka. Vezetőedző: Szepessy László.Gsz.: Kundrák (2.), Gárdos (38.), Orosz M. (49.), Lőrinczy (57.), ill. Présinger (79.), Szarka (82.).2. p: Orosz beadását Csernik csúsztatta Kundrákhoz, aki 7 méterről a kapuba passzolta a labdát. 1–0.38. p: Csernik adott középre, Gárdos jó ütemben mozdult és öt méterről a kapuba passzolta a labdát. 2–0.49. p: Orosz Márk lépett ki a védők közül, majd a kapus mellett a hálóba lőtt. 3–0.57. p: Lőrinczy 17 méterről rúgta a kapuba a labdát. 4–0.79. p: Nagy Patrik emelt Présinger elé, a csereként beálló játékos pedig kapásból a hosszú sarokba lőtt. 4–1.82. p: Szarka fordult le a védőkről és ballal a hosszú sarokba lőtt. 4–2.A korai hazai gól alapvetően befolyásolta a játékot, mert bár négyig meg sem állt a Soroksár, a Gyirmót végig többet támadott és fölényben futballozott, ám a kontrákkal nem tudott mit kezdeni, négygólos hátrány után csak szépíteni tudott.Lipcsei Péter: – Dicsőségünk fényét emeli, hogy idegenben és most hazai pályán is megvertük a listavezetőt. Úgy, hogy a két belső védőnk nem játszhatott, ráadásul Bor a szünetben belázasodott.Szepessy László: – Sokat tanulhatunk ebből a meccsből, játékosaink ugyanis megérezhették a vereség ízét. Remélem, profitálnak belőle a ránk váró két hazai meccsen.Vác–Credobus Mosonmagyaróvár 2–1 (1–0)Vác, 300 néző. V.: Kovács G.Vác: Halasi – Búrány, Szekszárdi, Szabó N., Hegedűs – Durso, Tóth G., Varga Sz., Zsolnai – Csillag (Gyürki, 86.), Sóron. (Murai, 89.). Vezetőedző: Horváth Károly.Mosonmagyaróvár: Somogyi – Németh Á., Debreceni, Forgács, Czár – Gálfi (Bartos, 76.), Zsirai – Eszlátyi (Szabó V., 71.), Nagy I., Winkler (Kovalovszki, 61.) – Jelena. Vezetőedző: Tóth András.Gsz.: Csillag (28.), Sóron (71.), ill. Bartos (85.).28. p: Vezetést szerzett a hazai együttes: Csillag a kipattanó labdát mintegy 16 méterről az óvári kapu bal alsó sarkába lőtte. 1–0.71. p: Növelte előnyét a Vác, Varga Sz. jobb oldalról adott középre, Sóron pedig a bal sarokba fejelte a labdát. 2–0.85. p: Szabó V. jobb oldali beadását Bartos lőtte közelről a hálóba. 2–1.Összességében a küzdelmes, kiegyenlített mérkőzésen a hazai csapat jobban használta ki az adódó lehetőségeit és ezzel otthon tudta tartani a három pontot.Horváth Károly: – Nagyon fontos győzelmet arattunk, amivel bebizonyítottuk, hogy az előző heti győzelmünk nem volt véletlen. Nagyon értékes három pontot szereztünk, mindenkinek gratulálok.Tóth András: – Csalódott vagyok, a játék képe alapján volt esélyünk a pontszerzésre. Ha a játékosok elhinnék, hogy van keresnivalónk, előbbre tartanánk.Budafoki MTE-Aqvital FC Csákvár 2-2 (0-1)Nyíregyháza Spartacus FC-BSS Monor 2-1 (2-0)Ceglédi VSE-Duna Aszfalt Tiszakécske 1-1 (0-0)Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Budaörsi SC 2-1 (2-1)Dorogi FC-Kazincbarcika 1-2 (1-1)később: Békéscsaba 1912 Előre-Vasas FC 17.00 Kaposvári Rákóczi FC-Zalaegerszeg 18.00